Министры иностранных дел пяти стран Европейского Союза призвали ввести санкции против российских криптосетей. В частности, Эстония, Финляндия, Дания, Франция и Литва официально обратились в Европейскую комиссию с инициативой усилить санкционное давление на Россию, введя ограничения против криптоактивов, которые используются для финансирования ее военных усилий.

Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна в социальной сети X.

Санкции против криптоактивов РФ

Как отметил Тсакхна, России нельзя разрешать использовать криптовалюты и теневые финансовые сети для уклонения от санкций и финансирования своей войны против Украины.

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– Мы призываем к более сильным действиям, чтобы закрыть эти пробелы и направить усилия на криптосети, способствующие уклонению от санкций, – отметил он.

По словам Валтонен, она уже направила в Еврокомиссию соответствующее письмо с предложениями по новым ограничительным мерам, сфокусированным именно на использовании Москвой цифровых активов.

Глава МИД Финляндии объяснила, что главная цель этой инициативы — перекрыть каналы оборота криптовалют и сократить финансовые возможности России для продолжения полномасштабной войны против Украины.

— Санкции против России должны оставаться в силе, даже если деньги находят новые пути для перемещения. Я направила письмо Европейской комиссии, в котором призвала к более решительным мерам на уровне ЕС против использования криптоактивов, поддерживающих российскую военную машину. Мы должны остановить “военные криптовалюты” и лишить Россию денег на ведение войны, — подчеркнула она.

Криптовалюты рассматриваются как один из потенциальных инструментов обхода ограничений, введенных странами Запада против РФ, ведь они позволяют осуществлять финансовые транзакции вне традиционной банковской системы.

Недавно премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина и Европейский Союз готовят экстренный зимний пакет помощи, в который должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержка транспортного сообщения через Днепр.

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