Совет Европейского Союза принял решение расширить санкционный список, добавив в него 30 физических лиц и две организации. Ограничения ввели в ответ на вмешательство России в информационное пространство и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Об этом сообщил Совет ЕС в понедельник, 16 ноября.

ЕС расширил санкции против российских пропагандистов

— Сегодня Совет внес в санкционный список Агентство социального проектирования (Social Design Agency, SDA) — московскую компанию, занимающуюся связями с общественностью и политическими технологиями, — заявили в Совете ЕС.

Отмечается, что компания проводит масштабные операции по манипулированию информацией и вмешательству. Ее деятельность финансирует, направляет и контролирует Администрация президента России.

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Агентство систематически влияет на медиапространство и социальные сети, распространяя пророссийскую пропаганду и дезинформацию.

Организация проводит информационные кампании с целью вмешательства во внутренние дела других стран.

В частности, агентство организовывало дезинформационные операции, направленные против государств ЕС, институтов Евросоюза и общественной поддержки Украины в Европе.

Такие кампании проводились во время выборов в Европейский парламент 2024 года. Агентство осуществляло специальные операции против отдельных стран-членов ЕС, в частности Германии и Франции.

В санкционный список вошли 24 сотрудника агентства, которые в разных ролях участвовали в подготовке и реализации так называемых европейской контркампании и украинской контркампании.

Ограничения ввели и против российских пропагандистов. Среди них — телеведущие Виталий Елисеев и Петр Марченко, блогер и военный обозреватель украинского происхождения Юрий Подоляка, а также представитель международной редакции RT Чей Боуз.

— Они участвовали в манипулировании информацией и распространении нарративов, которые легитимизируют и поддерживают агрессивную войну России против Украины, — говорится в сообщении.

Санкции ЕС против хакерской группировки NoName057(16)

Еще одной организацией, против которой ЕС ввел санкции, стала пророссийская хакерская группировка NoName057(16).

Она была создана в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и берет на себя ответственность за кибератаки на государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах Евросоюза.

— В Европейском Союзе группировка NoName057(16) осуществляла атаки на веб-сайты и порталы в различных секторах, используя методы блокирования доступа к услугам (DDoS-атаки). Под прицелом оказались, в частности, энергетический, финансовый и транспортный секторы, объекты водоснабжения, а также политические партии и кандидаты во время избирательных процессов, — говорится в сообщении Совета ЕС.

К физическим и юридическим лицам, внесенным в санкционный список, будут применяться замораживание активов. Им также запрещено въезжать или осуществлять транзит через территорию государств-членов ЕС. Граждане и компании Евросоюза не могут предоставлять этим лицам и организациям средства — ни напрямую, ни косвенно.

Соответствующие правовые акты уже опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Санкционные механизмы ЕС против России: что известно

Механизм ограничительных мер против дестабилизирующей деятельности России был введен 8 октября 2024 года.

Он предусматривает санкции против лиц, причастных к действиям и политике российского правительства, которые подрывают или создают угрозу демократии, верховенству права, стабильности и безопасности ЕС и его государств-членов, а также их суверенитету и независимости.

Санкционный режим распространяется и на тех, кто несет ответственность за гибридные операции России против третьих стран и международных организаций.

После принятия нового пакета общее количество лиц в санкционном списке в рамках этого режима составляет 111 физических лиц и 21 организацию.

В июне 2017 года Евросоюз ввел Механизм совместного дипломатического реагирования ЕС на злонамеренные кибердействия, известный как инструментарий кибердипломатии.

Он позволяет ЕС и его государствам-членам использовать все средства Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), включая ограничительные меры при необходимости, для предотвращения злонамеренных киберопераций, сдерживания и противодействия им, а также реагирования на такие действия, если они угрожают целостности и безопасности Евросоюза и его государств-членов.

В мае 2019 года Совет ЕС утвердил отдельный санкционный механизм, который позволяет применять целевые ограничения для сдерживания кибератак, представляющих внешнюю угрозу для Евросоюза или его государств-членов, и реагирования на них.

С учетом последних решений горизонтальный режим киберсанкций ЕС распространяется на 27 физических лиц и 12 организаций.

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