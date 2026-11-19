Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби досрочно покинул заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое состоялось 17 ноября в Брюсселе.

Перед этим он подверг критике украинские дальнобойные удары по территории России.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

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Колби раскритиковал удары Украины по РФ и покинул заседание Рамштайна

По информации издания, во время встречи представитель Пентагона заявил, что украинские атаки вглубь российской территории не имеют существенного военного значения.

После этого Колби покинул заседание, не дождавшись закрытого брифинга министра обороны Украины Евгения Хмары по ситуации на фронте.

Такая позиция американского чиновника вызвала недоумение среди представителей Германии, Великобритании и других европейских стран. По их мнению, дальнобойные удары Украины — эффективный инструмент противодействия российской агрессии и оказывают дополнительное давление на режим Владимира Путина.

В частности, накануне встречи украинские силы провели операцию, в результате которой была разрушена часть Керченского моста, соединяющего Россию с временно оккупированным Крымом.

Немецкие источники выразили обеспокоенность из-за заявлений Колби, расценив их как возможное свидетельство сближения позиции администрации Дональда Трампа с российской.

Один из собеседников The Telegraph также обратил внимание на противоречивость американской позиции, напомнив, что США сами активно применяли дальнобойные удары во время военной операции против Ирана.

— Как американцы могут наносить дальнобойные удары (в Иране, — Ред.), а затем критиковать страну, которая защищается от незаконного нападения, используя дальнобойные удары? – отметил источник.

Другой собеседник подтвердил, что Колби покинул встречу одновременно с представителями прессы. Дальше Соединенные Штаты на заседании представлял американский посол при НАТО Мэттью Уитакер.

По одной из версий, Колби был вынужден уйти раньше из-за запланированного авиарейса. В то же время примерно в 17:00 по местному времени он еще провел пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО, после чего отправился в аэропорт.

Один из источников заявил, что предложенный Колби подход к ведению войны, предполагающий сосредоточение преимущественно на линии фронта и ударах средней дальности, фактически ограничивает возможности Украины противодействовать стратегическим планам России.

— В том зале США были единственной страной, которая поддерживала российскую версию событий, а не позицию Украины и остальной коалиции, — заявил собеседник издания.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя критику украинских ударов, подчеркнул, что осуждать следует прежде всего российские атаки на гражданское население Украины, а не действия украинских военных против военных объектов РФ.

Его позицию поддержал британский министр обороны Вес Стритинг. Он отметил, что удары по целям в глубине российской территории способствуют истощению военного потенциала агрессора.

По мнению британского чиновника, операция против Керченского моста стала очередным свидетельством находчивости украинских военных и их решимости защищать страну.

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