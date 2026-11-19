Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі достроково залишив засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке відбулося 17 листопада у Брюсселі.

Перед цим він розкритикував українські далекобійні удари по території Росії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

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Колбі розкритикував удари України по РФ і залишив засідання Рамштайну

За інформацією видання, під час зустрічі представник Пентагону заявив, що українські атаки вглиб російської території не мають суттєвого військового значення.

Після цього Колбі залишив засідання, не дочекавшись закритого брифінгу міністра оборони України Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті.

Така позиція американського посадовця викликала здивування серед представників Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн. На їхню думку, далекобійні удари України є ефективним інструментом протидії російській агресії та створюють додатковий тиск на режим Володимира Путіна.

Зокрема, напередодні зустрічі українські сили провели операцію, внаслідок було зруйновано частину Керченського мосту, що з’єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом.

Німецькі джерела висловили занепокоєння через заяви Колбі, розцінивши їх як можливе свідчення зближення позиції адміністрації Дональда Трампа з російською.

Один зі співрозмовників The Telegraph також звернув увагу на суперечливість американської позиції, нагадавши, що США самі активно застосовували далекобійні удари під час військової операції проти Ірану.

— Як американці можуть завдавати далекобійних ударів (в Ірані, – Ред.), а потім критикувати країну, яка захищається від незаконного нападу, використовуючи далекобійні удари? — зазначило джерело.

Інший співрозмовник видання підтвердив, що Колбі залишив зустріч одночасно з представниками преси. Надалі Сполучені Штати на засіданні представляв американський посол при НАТО Меттью Вітакер.

За однією з версій, посадовець був змушений піти раніше через запланований авіарейс. Водночас приблизно о 17:00 за місцевим часом він ще провів пресконференцію у штаб-квартирі НАТО, після чого вирушив до аеропорту.

Одне з джерел заявило, що запропонований Колбі підхід до ведення війни, який передбачає зосередження переважно на лінії фронту та ударах середньої дальності, фактично обмежує можливості України протидіяти стратегічним планам Росії.

— У тій залі США були єдиною країною, яка підтримувала російську версію подій, а не позицію України та решти коаліції, — заявив співрозмовник видання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи критику українських ударів, наголосив, що засуджувати потрібно насамперед російські атаки на цивільне населення України, а не дії українських військових проти військових об’єктів РФ.

Його позицію підтримав британський міністр оборони Вес Стрітінг. Він зазначив, що удари по цілях у глибині російської території сприяють виснаженню військового потенціалу агресора.

На думку британського посадовця, операція проти Керченського мосту стала черговим свідченням винахідливості українських військових та їхньої рішучості захищати країну.

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