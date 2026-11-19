Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают значительную прибыль от продажи вооружения европейским странам, которые впоследствии передают его Украине.

Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил о доходах США от продажи оружия Европе

По словам Трампа, Вашингтон продает военную технику и вооружение европейским партнерам по полной стоимости, не предоставляя никаких скидок. При этом большинство приобретенного оборудования, как считает президент США, в конце концов попадает в Украину.

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— Думаю, они в большинстве своем передают ее Украине. Но мы ее продаем. Мы получаем полную цену, не даем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне все равно. Я этого не хочу, – сказал он.

Американский президент также выразил мнение, что российско-украинская война напрямую не отражается на Соединенных Штатах. В то же время он вновь отметил финансовую выгоду от поставок американского вооружения.

— Это не влияет на нас. На самом деле можно сказать, что мы получаем за это полную цену. Мы не предоставляем скидки. Так что можно сказать, что мы на этом хорошо зарабатываем, — отметил Трамп.

Трамп высказался о переговорах по завершению войны в Украине

Во время интервью журналист обратила внимание на обеспокоенность украинской стороны из-за контактов Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, речь шла об опасениях, что Вашингтон и Москва могут договориться о завершении войны без участия Киева.

В ответ президент США заверил, что не принимал бы такие решения без Украины.

– Я бы этого не сделал, – подчеркнул он.

В то же время Трамп заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным существует глубокая личная неприязнь, однако они должны найти возможность договориться.

— Послушайте, им нужно найти общий язык. Эти двое ненавидят друг друга, но им нужно найти общий язык. Так что я лажу с обоими — это очень разные люди, — сказал американский лидер.

Трамп также назвал войну России против Украины позорной и грустной, снова повторив, что она не оказывает непосредственного влияния на США.

Отдельно президент Соединенных Штатов отметил украинских военных, заявив, что они демонстрируют высокие боевые навыки при использовании американского вооружения.

— Они воюют, потому что кто-нибудь должен использовать это оборудование. У нас самое лучшее оборудование в мире. Кто-то должен им пользоваться, – заявил Трамп.

Напомним, 19 ноября президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. По сообщениям, их разговор длился около 40 минут.

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