Міністр оборони США Піт Гегсет запровадив нові обмеження на контакти між американськими та канадськими військовими. Відповідне розпорядження міститься в секретному меморандумі, який глава Пентагону підписав нещодавно.

Про це повідомляє The Washington Post. Водночас варто зазначити, що видання не мало доступу до самого документа.

Інформацію про обмеження WP отримало від обізнаних посадовців.

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США обмежують військову співпрацю з Канадою

За інформацією видання, минулого тижня Гегсет розіслав секретний меморандум, який передбачає додаткові обмеження у взаємодії військовослужбовців США та Канади.

Один зі співрозмовників газети назвав рішення американського міністра оборони ляпасом для Оттави. Він також висловив побоювання, що нові правила можуть негативно позначитися на відносинах між збройними силами двох держав.

Речник Пентагону Шон Парнелл пояснив, що зміни покликані узгодити оборонну співпрацю з Канадою зі стратегічними інтересами США та в перспективі зміцнити двосторонні відносини.

Водночас він запевнив, що обмеження не стосуватимуться обміну військовою розвідувальною інформацією та спільної роботи в межах НАТО і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

США та Канада є державами-засновницями НАТО. Крім того, їхні військові щоденно взаємодіють у штаб-квартирі NORAD у Колорадо, координуючи захист повітряного простору та морських кордонів обох країн.

На які сфери поширюються обмеження

Американські сенатори, які прибули на безпекову конференцію до канадського Галіфакса, припустили, що документ насамперед стосується неофіційних контактів між військовими.

Зокрема, йдеться про участь у конференціях, наукових зустрічах та інших заходах, які не належать до безпосереднього виконання службових обов’язків.

Сенатор-республіканець Майк Раундс пояснив, що меморандум фактично не змінює офіційних механізмів співпраці. Натомість він передбачає скорочення неформальних і соціальних заходів, які проводяться без відповідного погодження.

За словами законодавця, документ розробили ще кілька місяців тому, однак підписали лише нещодавно. Причини такого рішення, а також точний перелік обмежень поки залишаються незрозумілими.

Раундс визнав, що американські посадовці досі намагаються з’ясувати зміст директиви. Водночас він зазначив, що представники Конгресу запевнили канадських партнерів у мінімальному впливі нововведень на співпрацю з Пентагоном.

Сенатор також не виключив, що таким чином Вашингтон прагне посилити тиск на Оттаву, щоб домогтися збільшення канадських оборонних витрат.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті повідомив, що дізнався про існування меморандуму лише цими вихідними та ще не ознайомився з його змістом.

Водночас він наголосив, що оборонна взаємодія між країнами з канадського боку продовжується у звичайному режимі.

Зазначається, що Вашингтон і Оттава протягом десятиліть залишаються близькими військовими союзниками. Канадські військовослужбовці неодноразово брали участь у спільних операціях з американськими силами, зокрема під час війни в Афганістані.

Канада також є учасницею розвідувального альянсу П’ять очей, до якого входять США, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Представник однієї з держав цього об’єднання повідомив, що Вашингтон офіційно не інформував партнерів про перегляд правил обміну розвідданими. Проте, за його спостереженнями, протягом останнього року американська сторона стала передавати менше інформації через спільні канали.

На тлі цих подій зберігається напруженість у відносинах між США та Канадою.

Президент Дональд Трамп неодноразово звинувачував Оттаву в недостатньому фінансуванні оборонної сфери. На його переконання, Канада та інші союзники по НАТО надто покладаються на американські гарантії безпеки.

Окремим приводом для суперечок стали торговельні відносини. Трамп неодноразово заявляв, що чинні економічні домовленості не забезпечують Сполученим Штатам належної вигоди.

Після перемоги на президентських виборах 2024 року американський лідер посилив риторику щодо Канади, зокрема неодноразово висловлював ідею її приєднання до США як 51-го штату.

Під час зустрічі в Білому домі у травні 2025 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні категорично відкинув таку можливість, наголосивши, що його країна не продається і ніколи не буде продана.

Згодом Трамп визнав, що Канада почала активніше працювати над посиленням власного оборонного потенціалу.

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