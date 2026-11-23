В ночь на 23 ноября 2026 года в Новошахтинске Ростовской области прогремела серия взрывов. Сообщают о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает OSINT-канал ASTRA.

Взрывы в Новошахтинске 23 ноября: что известно

По словам местных жителей, Ростовская область подвергалась атаке беспилотников более трех часов. В Новошахтинске раздавались многочисленные взрывы, слышалась работа противовоздушной обороны, после чего в городе разгорелся сильный пожар.

Сейчас смотрят

Очевидцы рассказывали о ярком сиянии, которое было видно за много километров от места возгорания. В местных Telegram-каналах также появились предположения о возможной детонации резервуаров.

Взрывы слышали не только в Новошахтинске, но и вблизи Новочеркасска, Ростова-на-Дону и в районе аэропорта Платов. В регионе также объявили ракетную тревогу.

OSINT-аналитик ASTRA изучил видеозаписи очевидцев и установил, что пожар возник в направлении, где расположены два топливных предприятия.

Одно из них — Новошахтинский завод нефтепродуктов, крупный нефтеперерабатывающий комплекс на юге России, принадлежащий компании Юг Энерго.

Предприятие подключено к нефтепроводу Суходольная — Родионовская, имеет собственный нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону и флот для перевозки нефтепродуктов.

Другой возможный очаг возгорания — предприятие ТАТА-ГАЗ, которое занимается торговлей топливом, его хранением и логистикой.

Напомним, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод уже не раз подвергался атакам.

В частности, в ночь на 31 мая 2026 года подразделения Военно-морских сил ВСУ нанесли удар по предприятию ракетами Нептун.

По данным украинских военных, тогда были поражены две установки первичной переработки нефти мощностью до 2,5 млн тонн в год каждая, а также объекты хранения нефтепродуктов.

Кроме того, в ночь на 25 августа сообщалось о вероятной повторной атаке на Новошахтинский НПЗ. Тогда взрывы также раздавались в Краснодарском крае, где под удар мог попасть Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.