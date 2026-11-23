У ніч проти 23 листопада 2026 року пролунала серія вибухів у Новошахтинську Ростовської області. Повідомляють про пожежу в районі нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA.

Вибухи у Новошахтинську 23 листопада: що відомо

За повідомленнями місцевих жителів, Ростовська область перебувала під атакою безпілотників понад три години. У Новошахтинську лунали численні вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони, після чого в місті виникла сильна пожежа.

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Очевидці повідомляли про яскраву заграву, яку було видно за багато кілометрів від місця займання. У місцевих Telegram-каналах також з’явилися припущення про можливу детонацію резервуарів.

Вибухи чули не лише в Новошахтинську, а й поблизу Новочеркаська, Ростова-на-Дону та в районі аеропорту Платов. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку.

OSINT-аналітик ASTRA вивчив відеозаписи очевидців і встановив, що пожежа виникла в напрямку, де розташовані два паливні підприємства.

Одне з них — Новошахтинський завод нафтопродуктів, великий нафтопереробний комплекс на півдні Росії, який належить компанії Юг Енерго.

Підприємство під’єднане до нафтопроводу Суходольна — Родіонівська, має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та флот для транспортування нафтопродуктів.

Інший можливий осередок займання — підприємство ТАТА-ГАЗ, яке займається торгівлею паливом, його зберіганням та логістикою.

Нагадаємо, що Новошахтинський нафтопереробний завод уже неодноразово зазнавав атак.

Зокрема, у ніч проти 31 травня 2026 року підрозділи Військово-морських сил ЗСУ завдали удару по підприємству ракетами Нептун.

За даними українських військових, тоді було уражено дві установки первинної переробки нафти потужністю до 2,5 млн тонн на рік кожна, а також об’єкти зберігання нафтопродуктів.

Крім того, у ніч проти 25 серпня повідомлялося про ймовірну повторну атаку на Новошахтинський НПЗ. Тоді вибухи також лунали в Краснодарському краї, де під удар міг потрапити Афіпський нафтопереробний завод.

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