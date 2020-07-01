Президент России Владимир Путин нарушил правила карантина в Москве, когда пришел на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ без маски и перчаток.

За отсутствие средств индивидуальной защиты при выходе на улицу в Москве полагается административная ответственность в виде штрафа до 4 тыс. рублей.

Правда, такой штраф предусмотрен за однократное нарушение правила карантина, а Путин, как известно, ранее появился без маски в разгар эпидемии во время проведения парада ко Дню Победы 24 июня.

Следуют примеру лидера государства и другие чиновники. Зампред Совета безопасности РФ и лидер Единой России Дмитрий Медведев также не использовал маску и перчатки, когда пришел голосовать по поправкам.

За прошедшие сутки в России коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 6556 человек, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 654,4 тыс.

Читайте: Если Крым и Донбасс заставят голосовать за продление власти Путина, будут санкции — МИД

Голосование за поправки в Конституцию РФ

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно, ключевая из которых – “обнуление” президентских сроков Путина.

Эксперты ВЦИОМа прогнозируют, что 67-71% избирателей поддержат изменения в Конституцию.

Кремлевские критики говорят, что голосование будет сфальсифицировано.