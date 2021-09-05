Путин хотел бы встретиться с Зеленским — Песков

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление в интервью одному из пропагандистских телеканалов 5 сентября сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин подтвердил свое намерение встретиться с украинским лидером, однако не увидел такого же стремления со стороны Зеленского.

Песков добавил, что подготовка встречи заморожена, поскольку президент Украины хочет поднять вопрос об аннексии Крыма.

Ранее Зеленский высказал мнение, что вопрос возвращения Донбасса Украине почти полностью зависит от решения Путина. По его словам, президент РФ знает об этом.

Президент Украины также отметил, что возвращение Крыма и Донбасса является лишь вопросом времени. Тем, кто любит Россию он посоветовал ехать с временно оккупированных территорий, поскольку они никогда не будут российскими.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кремль пытается закрыть вопрос оккупации Крыма.

Министр настоял на том, что этот вопрос будет исчерпан лишь тогда, когда полуостров вернется под контроль Украины.