Youtube заблокировал два канала немецкой редакции российского пропагандистского телеканала Russia Today, финансируемого Кремлем. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян отметила, что администрация Youtube удалила каналы без возможности восстановления. Главный редактор прокремлевского телеканала назвала такое решение войной, объявленной России Германией.

Она надеется, что власти России введут санкции против Youtube, а также запретят популярные немецкие телеканалы. Сама Симоньян причину блокировки не раскрыла.

Немецкому изданию Deutsche Presse-Agentur в пресс-службе Google ответили, что каналы Russia Today заблокировали из-за распространения лжи о коронавирусе.

Канал предупредили о загрузке контента, который противоречит правилам Google.

Роскомнадзор уже отправил письмо в Google с требованием разблокировали каналы и объяснить причину. В случае отказа Россия угрожает Google штрафом до 1 млн руб.

Russia Today неоднократно обвиняли в пропаганде журналисты и лидеры различных стран, в том числе государственный секретарь США Энтони Блинкен и бывший Министр иностранных дел Великобритании Филипп Геммонд.

Недавно в США согласовали санкции против 35 россиян за нарушение прав человека. В списке, в частности, главный редактор RT Маргарита Симоньян и представители других СМИ, бизнесмены, государственные чиновники и топ-менеджеры ключевых энергетических компаний.

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Источник: Маргарита Симоньян