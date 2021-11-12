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Факты / Мир / Росія

Франция предупредила Россию о серьезных последствиях в случае агрессии против Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Франция предупредила Россию о серьезных последствиях в случае агрессии против Украины

В Париже состоялась встреча министров иностранных дел и обороны Франции и Российской Федерации. Политики обсудили ухудшение ситуации на Востоке Украины из-за агрессии России.

По данным Министерства обороны Франции, руководитель МИД Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны Флоранс Парли рассказали о своей обеспокоенности ухудшением ситуации возле границ Украины.

Министры Франции очертили ключевые моменты и предупредили представителей правительства Российской Федерации о серьезных последствиях при любом ущербе территориальной целостности Украины.

Руководители французских учреждений призвали РФ как можно скорее вернуться к организации встречи в нормандском формате. Министры напомнили Кремлю об обязательствах по прозрачности перемещений российских войск.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, член Совета национальной безопасности и обороны, генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, сколько российских военных воюют на Донбассе против Украины.

США выразили обеспокоенность из-за стягивания войск России возле границ Украины. Америка предупредила европейских партнеров о том, что Россия может повторить события 2014 года.

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Источник: Минобороны Франции

Фото: Pexels

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