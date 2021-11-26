Россия перебросила на Донбасс кадровых военных — разведка

Российская Федерация в очередной раз перебросила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей группу кадровых военнослужащих и офицеров ВС РФ.

Они должны будут усилить разведывательно-диверсионные и саперные подразделения первого и второго армейских корпусов, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно информации ГУР, резко возросло количество потерь среди российских оккупантов и их наемников, в связи с активным минированием местности и проведением диверсионных операций против украинской армии.

Часть этой информации российские пропагандисты пытаются скрыть, а часть – используют для дискредитации украинских военнослужащих.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Российская Федерация скопила на границах Украины более 92 тысяч военных, а также вооружение и военную технику, которую может использовать для полномасштабной агрессии в конце января – начале февраля 2022 года.

По словам главы военной разведки, операция вторжения может включать в себя массированные авиационные и артиллерийские удары, бронетанковые атаки и воздушно-десантные нападения как на Востоке Украины, так и в Одессе и Мариуполе. Кроме того, часть войск может вторгнуться в Украины с территории Беларуси.

Буданов подчеркнул, что новый виток российской агрессии будет гораздо более разрушительным, чем во время оккупации Донбасса в 2014 году, в результате которой погибли по меньшей мере 14 тысяч граждан Украины.

Фото: ГУР МО