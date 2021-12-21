Стивен Пайфер, научный сотрудник Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине, считает, что у президента России Владимира Путина неправильное представление об Украине. Об этом он написал в своей колонке для The Moscow Times.

— Ужасный провал российской политики в отношении Украины за последние семь лет свидетельствует о том, что Кремль и Владимир Путин неверно понимают страну, — сказал он.

Пайфер процитировал слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, о том, что Россия полностью потеряла Украину как партнера и союзника.

Последний раз Путин приезжал в Киев в 2013 году на торжества по случаю 1025-летия принятия христианства. Тогда в своем выступлении Путин сказал, что украинцы и русские, без сомнения, один народ.

— Миллионы этнических украинцев восприняли это как отрицание их культуры, истории и языка. С тех пор Путин часто повторял эти слова, — отмечает Пайфер.

В 2014 году последовал проект Новороссия. В Кремле еще долгое время царило очарование этим проектом, даже после того, как стало ясно, что украинцы не испытывают особого энтузиазма по поводу отделения.

По словам Стивена Пайфера, Владимир Зеленский в 2019 году пришел к власти как политический новичок, который пообещал иной подход, нежели его предшественник (Петр Порошенко, — Ред.), которого Москва невзлюбила.

Зеленский одобрил Минские соглашения как основу для урегулирования военного конфликта на Донбассе и одобрительно отзывался о так называемой формуле Штайнмайера для выполнения тех самых Минских соглашений.

В декабре 2019 года Путин согласился на встречу с Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда стороны договорились об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе и последующей встрече весной 2020 года. Произошел только обмен пленными.

— Вместо того, чтобы искать компромисс, Кремль, казалось, рассчитывал, что сможет заставить новичка (Зеленского, — Ред.) пойти на унизительные уступки.

При этом Москва все чаще занимала позицию, что она не является стороной в конфликте — несмотря на то, что Россия подписала соглашение Минск-2 — и пыталась заставить Киев напрямую контактировать с так называемыми Донецкой и Луганской Народными Республиками. Теперь Кремль отклоняет любые просьбы Зеленского о встрече с Путиным.

В июле Путин опубликовал эссе, в котором практически отрицал право Украины на существование как суверенного государства. В октябре бывший президент Дмитрий Медведев назвал переговоры с Киевом бессмысленными.

Сейчас Украина и Запад обеспокоены тем, что Россия сосредоточила десятки тысяч солдат и военную технику вблизи границ с Украиной. Американская разведка, мировые СМИ и эксперты считают, что РФ готовит крупное военное наступление.

— Это не вернет Украину России. Наоборот, приведет к новым санкциям в отношении России, увеличению потока западного оружия для Украины, усилению военного присутствия НАТО у границ России и гибели российских солдат, — пишет Стивен Пайфер.

Он подчеркивает, что Киев готовится к партизанской войне. Декабрьский опрос показал, что треть опрошенных, в том числе четверть на востоке страны, возьмутся за оружие в случае вторжения России.

— Пора российскому руководству пересмотреть предпосылки, на которых оно основывает свой подход к Украине. Плохое понимание ведет к плохой политике, и Кремль, похоже, готов совершить еще одну ошибку. Это стало бы трагедией для Украины… но также и для России, — подытожил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Источник: The Moscow Times