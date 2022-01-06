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Таджикистан готов отправить военных в Казахстан в составе сил ОДКБ

Марта Бондаренко редактор ленты
Таджикистан готов отправить военных в Казахстан в составе сил ОДКБ

Министерство иностранных дел Таджикистана заявляет, что страна готова отправить военный контингент в Казахстан, так как обеспокоена насилием над мирными жителями и силовиками, захватом органов власти, беспорядками.

— Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника, — отмечают в МИД Таджикистана.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что следуя своим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Таджикистан намерен “участвовать в коллективной миротворческой операции в целях устранения возникшей угрозы”.

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Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Поводом к этому послужило подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а вечером сообщил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

Источник: МИД Таджикистана

Фото: Depositphotos

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