Президент России Владимир Путин подписал два указа касательно бывшего украинского прокурора Крыма и экс-депутате Госдумы РФ Наталье Поклонской.

Согласно документам, одним указом она была снята с должности посла России в Кабо-Верде, а другим — назначена заместителем руководителя Россотрудничества.

Указанное ведомство, куда была назначена Поклонская, занимается реализацией российской госполитики международного гуманитарного сотрудничества. Россотрудничество также должно способствовать распространению за границей представлений о современной России.

Что предшествовало

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом РФ в африканской островной стране Кабо-Верде в октябре 2021 года. После этого решения Наталья Поклонская искренне благодарила российского президента, называя такое назначение не ссылкой, а “большой радостью”.

На подобное решение президента РФ отреагировало министерство иностранных дел Украины. В МИД заявили, что потребуют экстрадиции экс-прокурора Крыма из Кабо-Верде.

Наталья Поклонская работала в прокуратуре Крыма как до, так и после аннексии полуострова Российской Федерацией в 2014 году. Украина возбудила против экс-прокурора ряд уголовных дел. В декабре прошлого года Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую по подозрению в госизмене.

Источник: указ президента РФ