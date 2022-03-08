От рук российской армии погибли более 2 тыс. мирных жителей Украины. Путин вероломен в своей агрессии и не гнушается расстреливать Смерчами и вакуумными бомбами гражданское население. Нарушает все возможные правила ведения войны. И потому однозначно его ждет большой суд. 141 государство объединилось в антивоенную коалицию против Путина и в поддержку Украины. Так что мировое сообщество поможет Украине завоевать справедливость и в судах.

Кто судит Путина?

Европейский суд по правам человека. Он уже вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Через неделю повторно вынес такое же решение. Россия игнорирует их, но это усугубит ее вину в будущем.

— ЕСПЧ совершил обеспечительное мероприятие и приказал прекратить военные действия, но мы видим, что результата никакого. Но даже если нет результата – это уже прямое нарушение со стороны РФ обязательного решения ЕCПЧ. И это нам в будущем облегчит работу, – уверена Анна Огренчук, президент Ассоциации юристов Украины.

Международный трибунал ООН в Гааге. Он открыл дело по иску Украины против России. В этом суде Украина требует, чтобы суд признал атаку России на Украину геноцидом, чтобы РФ немедленно остановила начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на украинской территории. После этого Украина потребует репараций, то есть возмещения причиненного ущерба.

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Также в Гааге действует Международный уголовный суд, занимающийся расследованиями и судебными разбирательствами четырех типов международных преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. И прокурор суда Карим Хан уже дал задание своим прокурорам провести расследование и собрать доказательства.

Первые следователи уже объезжают Украину. Этот суд может доказать ответственность президента России Владимира Путина и другого руководства за военные преступления либо преступления против человечности в Украине.

В то же время в этом суде не смогут рассматривать агрессию России против Украины. Так как Международный уголовный суд может расследовать только агрессию, совершенную гражданами страны-участницы устава в отношении страны, являющейся стороной устава. Но Россия не ратифицировала Римский устав. Это можно было бы обойти по решению Совета безопасности ООН.

Но там Россия будет налагать вето — по крайней мере, пока путинский режим остается у власти. Кроме того, в этом суде не смогут привлечь к ответственности тысячи российских военных, совершающих сегодня эти преступления — только их руководство.

Специальный трибунал для России

Скорее всего, главные решения против Путина и всех его преступлений будет выносить специально созданный трибунал. И министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с ведущими юристами-международниками презентовали декларацию по созданию специального трибунала. Это займет время и потребует сплоченности стран, но это оптимальный путь, убеждены эксперты.

— Я думаю, что механизм международного уголовного суда очень важен, но он краткосрочен, так сказать, тактичен, тогда как стратегические решения должны приниматься уже в специально созданном трибунале. Российская Федерация многих институций не признает, в частности юрисдикцию Международного уголовного суда. А вот трибунал – это уже, как говорится, вас никто не спрашивает, — отмечает председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Если юрисдикцию международного уголовного суда следует признавать Россией, то специально созданный трибунал создается против какого-либо режима — как, например, нацистского после 1945 года. Соответственно, согласование этого режима или государства не требуется.

Поэтому сейчас следует особо привлекать внимание и лидеров Запада, и их граждан к созданию этого трибунала.

– Это нам поможет стратегически с созданием этого трибунала, чтобы иметь исторический результат. И второй вопрос – это получение компенсаций: и финансовое возмещение потерь конкретных граждан, и государства как такового для восстановления своей инфраструктуры за счет ресурсов Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что этот международный юридический инструмент нам важен с точки зрения и восстановления справедливости, и восстановления государства, которое понесло значительные потери, — поясняет Ольга Айвазовская.

Чтобы создать такой трибунал, нужно, чтобы страны ООН, которые поддерживают Украину, предоставили и мандат, и финансирование для его деятельности, и обеспечили кадрами.

– По масштабам, по результатам, по количеству нарушений норм международного права и вообще по цинизму мы не можем говорить, что это стандартная процедура. Все эти деяния требуют создания отдельного трибунала. Мы как юристы тоже обратились к ООН и требуем, чтобы был создан отдельный трибунал, — сообщила Анна Огренчук, президент Ассоциации юристов Украины.

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Каждый может присоединиться к суду над Путиным

Украинское государство, правозащитные и общественные организации приступили к сбору доказательств, которые помогут осудить Россию в международных судах. Есть несколько основных сайтов, платформ, адресов, на которые можно отправить фото или видео подтверждения российской агрессии. Это могут быть доказательства обстрелов школ, садов, жилых домов, убийств и т.д.

В идеале это должно быть фото или видео собственного производства, то есть не из открытой сети Интернет. Ведь важно, чтобы потом вы могли стать живым свидетелем преступлений, дать показания в суде при необходимости. Почти на всех указанных ниже ресурсах есть инструкции, как правильно задокументировать преступление.

Центр прав человека Zmina проводит обучение тех, кто хочет приобщиться к команде документирования преступлений России против Украины.

– Очень важно уметь правильно, корректно задокументировать, чтобы это потом признавалось доказательством как в национальных уголовных производствах, так и в международных судах. Если просто собирать из интернета какие-то ссылки, картинки, сбрасывать их в хранилища – это для судов фактически будет мусором, потому что это нельзя будет ввести в материалы этих производств, – предупреждает председатель правления Центра прав человека Zmina Татьяна Печончик.

По словам Печончик, именно поэтому их правозащитная организация вместе с другими организациями разворачивает широкую коалицию и собирает волонтеров-документов, которых учит правильно фиксировать доказательства.

Есть, например, протокол Беркли, согласно которому должно происходить такое документирование. Важно знать, как сохранить каждое доказательство, даже если оно берется из открытых источников, социальных сетей.

— Мы призываем всех желающих, кто хочет научиться документировать, кто имеет время, присоединяться к нам. Мы учим, мы включаем этих умудренных людей в команды мониторов, — рассказывает Татьяна Печончик.

Чтобы присоединиться к команде документалистов, можно зайти на сайт zmina.ua и связаться с организацией по электронной почте или посредством формы обратной связи.

Итак, платформы, на которых можно зафиксировать преступные деяния России:

Генеральная прокуратура Украины

warcrimes.gov.ua

Гражданская сеть Опора

russiancrime.org

Проект Нюрнберг-2022 (nurnberg2022@gmail.com)

Международный уголовный суд в Гааге (otp.informationdesk@icc-cpi.int)

Также доказательства собирают Центр прав человека Zmina, Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Украинская юридическая консультационная группа. Доказательства просят отправлять по адресу warcrimeSOS.UA@gmail.com

Начав войну против Украины, Россия прибегла даже к запретным правилам ведения войны: расстреливает гуманитарные коридоры, мирных людей, медиков, сбрасывает на города и деревни вакуумные бомбы, фугасные бомбы, кассетные снаряды. То есть использует оружие, запрещенное к использованию в населенных районах международным гуманитарным правом.