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Факты / Украина

Российские захватчики снова не выпустили мирных жителей Мариуполя – ООС

Валентина Летяк редактор ленты
Евакуація з Маріуполя

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что Россия в очередной раз сорвала эвакуацию мирных жителей Мариуполя.

Украинские военные по всему маршруту расчистили дороги от мин, сняли инженерные заграждения, однако российские захватчики не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города.

– Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия российских нелюдей являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными! – отмечают в штабе.

В полку Азов уточнили, что прямо сейчас, не выпуская людей из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сообщила, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза Запорожье – Мариуполь.

Фото: полк Азов

Источник: Штаб ООС

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