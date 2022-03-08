Российские захватчики снова не выпустили мирных жителей Мариуполя – ООС

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что Россия в очередной раз сорвала эвакуацию мирных жителей Мариуполя.

Украинские военные по всему маршруту расчистили дороги от мин, сняли инженерные заграждения, однако российские захватчики не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города.

– Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия российских нелюдей являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными! – отмечают в штабе.

В полку Азов уточнили, что прямо сейчас, не выпуская людей из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сообщила, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза Запорожье – Мариуполь.

Фото: полк Азов