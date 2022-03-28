Уничтожение корабля Саратов пошатнуло уверенность РФ в будущих операциях на побережье

Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций вблизи украинского побережья.
Такую информацию Британской разведки опубликовало министерство обороны Великобритании.
В Бердянске, 24 марта, украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. По сообщению британской разведки, это изрядно лишило МВД РФ уверенности относительно проведения операций в непосредственной близости от побережья Украины.
Также разведка сообщила, что российские военные продолжают удаленную блокаду украинского побережья, что, фактически, изолирует Украину от международной военной торговли.
— Российско военно-морские силы продолжают наносить одиночные ракетные удары по всей территории Украины с кораблей, — сообщает разведка.