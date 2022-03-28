Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 32 день войны
Убили Убили
139 детей
Ранили Ранили
>205 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир / Россия

Уничтожение корабля Саратов пошатнуло уверенность РФ в будущих операциях на побережье

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
російські кораблі

Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций вблизи украинского побережья.

Такую информацию Британской разведки опубликовало министерство обороны Великобритании.

В Бердянске, 24 марта, украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. По сообщению британской разведки, это изрядно лишило МВД РФ уверенности относительно проведения операций в непосредственной близости от побережья Украины.

Также разведка сообщила, что российские военные продолжают удаленную блокаду украинского побережья, что, фактически, изолирует Украину от международной военной торговли.

— Российско военно-морские силы продолжают наносить одиночные ракетные удары по всей территории Украины с кораблей, — сообщает разведка.

Читайте
Приспешники Путина не захотят умереть от ядерной войны, поэтому не нужно бояться его угроз - эксперт

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка