Уничтожение корабля Саратов пошатнуло уверенность РФ в будущих операциях на побережье

Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций вблизи украинского побережья.

Такую информацию Британской разведки опубликовало министерство обороны Великобритании.

В Бердянске, 24 марта, украинские защитники уничтожили десантный корабль Саратов. По сообщению британской разведки, это изрядно лишило МВД РФ уверенности относительно проведения операций в непосредственной близости от побережья Украины.

Также разведка сообщила, что российские военные продолжают удаленную блокаду украинского побережья, что, фактически, изолирует Украину от международной военной торговли.