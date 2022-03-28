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Факты / Украина / Общество

Приспешники Путина не захотят умереть от ядерной войны, поэтому не нужно бояться его угроз — эксперт

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ядерна зброя

Не нужно бояться угроз России ядерным ударом, ведь его приспешники не захотят погибнуть в ядерной войне.

Об этом заявил профессор экономики Калифорнийского университета Юрий Городниченко в эфире телемарафона.

Городниченко подчеркнул, что риторика Запада меняется. Если в первые дни войны они отказывались оказывать Украине достойную поддержку, то сегодня Запад готов отвечать на любую агрессию РФ.

Экономист напомнил, что после Второй мировой войны, ключевым вопросом противостояния стран НАТО и Советским союзом была концепция гарантированного взаимоуничтожения.

То есть в случае нападения одной из сторон, другая — имеет военные силы для полного уничтожения противника.

— Победителей в такой войне нет, — отмечает Городниченко.

Противостояние во время Холодной войны было построено на балансе террора. По словам эксперта, выводы из концепции гарантированного взаимоуничтожения — деэскалация через эскалацию.

— Например, если вы угрожаете ядерным оружием, то другая сторона скажет то же самое. Карибский кризис — яркий пример того, как была решена такая дилемма. Когда Хрущев поставил ядерные ракеты на Кубе, США в ответ заявили, что поднимут в воздух ядерные бомбардировщики. В конце концов, ракеты с Кубы убрали, — рассказывает эксперт.

Городниченко отметил, что и сегодня концепция взаимоуничтожения работает таким образом.

— Даже небольшая атака со стороны РФ на НАТО может привести к очень плохим последствиям. Россия понимает, что НАТО будет отвечать на такие шаги, — подчеркнул эксперт.

Городниченко добавил, что в цепочке принятия решения выпустить ядерное оружие, найдется человек, который не захочет выполнять приказ, потому что это окончание плохо для всех.

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Фото: Dreamstime

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