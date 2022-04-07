Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года.

Такими данными обладает генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации, которую имеет украинская сторона, в военкоматы вызывают лиц, имеющих военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров.

Официальной причиной вызова является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям.

Продолжаться они должны три месяца.

Одновременно с этим на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики идет агитация среди населения, имеющего российское гражданство.

На такие шаги командование Вооруженных сил Российской Федерации идет, чтоб решить проблему с пополнением своих подразделений.

В настоящее время часть выведенных российских подразделений находится в палаточных городках на территории ряда областей РФ на границе с Украиной.

– Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние этого личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению, – констатируют в ВСУ.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр очень сомневается в заявленной численности армии РФ – почти 1 млн военных.

По ее словам, тот факт, что после более чем 18 тыс. потерь личного состава РФ ищет наемников, мобилизует все резервы и пытается привлечь подростков, свидетельствует, что цифры были ненастоящими.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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