Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к последнему пакету санкций Европейского Союза в отношении России и Беларуси, которые были введены из-за военной агрессии против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Швейцарии.

– 13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным Евросоюзом в отношении РФ и Беларуси, — отмечается в сообщении.

Решение швейцарского правительства не распространяется на транспортные санкции ЕС (такие как закрытие портов для судов РФ и грузовые перевозки) из-за географического положения Швейцарии: грузовики и российские суда и так не смогут попасть на швейцарскую территорию.

Кроме того, швейцарский Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) применил финансовые санкции и ограничения на поездки еще в отношении 200 физических и юридических лиц.

– Это касается лиц из сфер политики, промышленности, коммуникаций/пропаганды и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей. Две дочери президента Путина есть среди лиц, недавно попавших под санкции. Теперь список санкций Швейцарии полностью соответствует списку Евросоюза, — подчеркивается в сообщении.

Изменения вступили в силу в 18.00 13 апреля 2022 года.

На присоединение Швейцарии к последнему пакету санкций ЕС отреагировали в Офисе президента Украины.

– Цивилизация не остается нейтральной, когда Россия совершает геноцид украинского народа, — подчеркнул руководитель ОПУ Андрея Ермак.

Что предполагает последний пакет санкций Евросоюза

В пятницу, 8 апреля, Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против РФ и частично против Беларуси из-за военной агрессии против Украины и сообщений о зверствах, совершенных войсками РФ в городе Буча (Киевская область).

Этот пакет включает меры в сфере торговли, финансов и транспорта. В него вошли запрет на импорт угля с августа 2022 года, а также запрет на импорт древесины, цемента, морепродуктов, удобрений, алкоголя.

Вводится запрет на доступ в порты Евросоюза для российских судов (за исключением сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики).

Запрещены любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в том числе и транзит (исключением являются фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная, пищевая продукция, перевозка гуманитарной помощи).

Предусмотрен запрет экспорта авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудования. Под санкциями – предоставление РФ услуг по работе с криптовалютой.

Введен запрет на операции с четырьмя российскими банками, в том числе с ВТБ.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц. Среди них – российские олигархи (такие как Борис Ротенберг и Олег Дерипаска), две дочери главы РФ Владимира Путина, четыре российских банка.

Активы этих подсанкционных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.

Источник: Федеральный совет Швейцарии, Андрей Ермак