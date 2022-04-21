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Факты / Мир / Россия

Армия РФ расконсервирует для войны в Украине старую советскую технику — разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Армия РФ расконсервирует для войны в Украине старую советскую технику — разведка

Российская армия готовится отправить на войну в Украину старую советскую военную технику.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В настоящее время военное руководство России ищет любые возможности пополнить свои подразделения техникой, ведь из-за решительного сопротивления Вооруженных сил Украины российская армия терпит большие потери.

Именно поэтому ВС РФ извлекают из баз хранения технику советского производства, которая долгое время (с 1970-х годов) не использовалась.

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Больше всего российская армия пытается обеспечить артиллерийские и ракетные подразделения, которые должны непрерывно обстреливать украинские города.

Так, в течение апреля из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ПО получили 18 САУ Мста-С; из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ Акация.

Из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО также было вывезено 15 САУ Мста-С, пять САУ Акация, 20 САУ Гвоздика.

Из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) расконсервировали 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У.

В населенном пункте Киевский (Московская область) зафиксировано перемещение эшелона в составе: шести РСЗО Град; восьми РСЗО Ураган и семи ТЗМ РСЗО Ураган. Эту технику сняли с арсеналов Западного военного округа.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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