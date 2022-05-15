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Факты / Мир / Росія

Бывший британский шпион подтвердил, что президент России Путин серьезно болен

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Бывший британский шпион подтвердил, что президент России Путин серьезно болен

Бывший офицер британской разведки в России Кристофер Стил заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин серьезно болен. По его словам, непонятно, какая именно болезнь у главы Кремля.

Экс-шпион Британии, написавший о вероятном вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году, считает, что болезнь Путина повлияла на начавшуюся полномасштабную войну в Украине.

— Конечно, из того, что мы слышим от источников в России и других странах, это то, что Путин на самом деле достаточно серьезно болен. Непонятно, что это за болезнь – или она неизлечима, или неизлечима, или что угодно. Но, безусловно, я думаю, что это повлияло на события, — убежден бывший британский шпион.

Он сказал это после того, как начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что глава Кремля Владимир Путин серьезно болен раком, а внутри России длится переворот для смены власти.

Слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина появились несколько лет назад, но лишь усилились после того, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Они усилились после обращения Владимира Путина на параде в России. Эксперты по языку тела отметили, что лицо президента РФ было опухшим, а его походка шаткой. По мнению некоторых специалистов, это может свидетельствовать о побочных эффектах после употребления лекарства против некоторых болезней.

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Источник: Sky News

Фото: Getty Images

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