Бывший офицер британской разведки в России Кристофер Стил заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин серьезно болен. По его словам, непонятно, какая именно болезнь у главы Кремля.

Экс-шпион Британии, написавший о вероятном вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году, считает, что болезнь Путина повлияла на начавшуюся полномасштабную войну в Украине.

— Конечно, из того, что мы слышим от источников в России и других странах, это то, что Путин на самом деле достаточно серьезно болен. Непонятно, что это за болезнь – или она неизлечима, или неизлечима, или что угодно. Но, безусловно, я думаю, что это повлияло на события, — убежден бывший британский шпион.

Он сказал это после того, как начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что глава Кремля Владимир Путин серьезно болен раком, а внутри России длится переворот для смены власти.

Слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина появились несколько лет назад, но лишь усилились после того, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Они усилились после обращения Владимира Путина на параде в России. Эксперты по языку тела отметили, что лицо президента РФ было опухшим, а его походка шаткой. По мнению некоторых специалистов, это может свидетельствовать о побочных эффектах после употребления лекарства против некоторых болезней.