Май, 30 в 12:56

Страна-агрессор Россия отправляет дополнительные войска и технику (артиллерию, ракетные установки) в Курскую область, граничащую с Украиной.

Такое заявление сделал губернатор этого региона РФ Роман Старовойт на совещании.

По его утверждению, дополнительные путинские войска направлены на границу Курской области – якобы для “ужесточения мер безопасности с учетом обстановки, складывающейся в приграничных районах”.

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Старовойт объявил, что в область уже прибыли и продолжают прибывать “большое количество личного состава, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок”.

Комментируя звуки взрывов, которые якобы слышит население приграничных районов Курской области РФ, Старовойт заявил, что это путинские войска “работают на сопредельной территории”.

Следует отметить, что Курская область РФ граничит с Сумской областью Украины.

В последнее время российские оккупанты неоднократно обстреливали территорию этого украинского региона. В частности, в понедельник, 30 мая, враг обстрелял приграничные районы Сумской область артснарядами, начиненными флешетами – стальными стержнями. Они повредили дома жителей Шосткинского района.

Ранее судмедэксперты находили флешеты в телах мирных украинцев, которых российские захватчики убили в Буче и Ирпене.

Накануне, 29 мая, оккупанты с территории РФ обстреляли окрестности Бачевска (село, вблизи которого расположен пункт пропуска через государственную границу) и Шосткинский район в Сумской области.

28 мая авиация РФ обстреляла ракетами пограничные районы Сумской области.

А 16 мая враг пытался прорвать государственную границу Украины на территории Сумской области. Под прикрытием массированного огня на территорию региона пытались зайти диверсионно-разведывательные группы. Украинские пограничники дали бой оккупантам, и они вынуждены были отступить.