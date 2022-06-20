Июнь, 20 в 13:36

Российские олигархи и учреждения в результате санкций Евросоюза потеряли доступ к различным активам на сумму более €12,5 млрд.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиана Виганда.

Так, российские олигархи потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам.

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— Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с €6,7 млрд в апреле до более €12,5 млрд, — сообщил Кристиан Виганд.

Такое резкое увеличение замороженных активов связано с тем, что за последние недели было выявлено и заблокировано много объектов, принадлежащих российским олигархам, — особенно в Германии.

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В марте комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс создал специальное подразделение (Оперативная группа по замораживанию и конфискации) от имени президента Комиссии Урсулы фон дер Ляйен для координации действий стран ЕС против лиц, находящихся под санкциями, и отслеживания активов олигархов.

В настоящее время заморожены активы более 1100 человек и учреждений. Кроме того, резервы Центробанка России и связанные с ними операции на сумму €196 млрд также были заблокированы.

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