РФ привлекла преступные синдикаты к грабежу украинской продукции — ISRP
С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале Россия систематически воровала огромное количество украинской продукции, в первую очередь сталь и пшеницу.
Об этом сообщает американская группа ISRP, занимающаяся документированием фактов грабежа нашей продукции.
Эксперты отмечают, что мародерство является нарушением международного права, да и российские военные уставы запрещают незаконную конфискацию имущества. Тем не менее, массовые грабежи продолжаются.
По словам группы аналитиков ISRP, 400 млн человек во всем мире зависят от поставок украинского продовольствия. И в ЕС предупреждают, что Россия подвергает мир риску голода.
— Россия перевернула рынок стали с ног на голову — сталь является ключевым материалом во всем, от небоскребов и автомобилей до стиральных машин и железных дорог. Цены выросли, и это лишь усилит глобальное инфляционное давление, — отмечают эксперты.
В отчете группы указывается почти 50 скрытых случаев кражи украинской продукции. Россия незаконно отгрузила более полумиллиона тонн пшеницы, кукурузы и ячменя.
РФ также забрала более 11 тыс. тонн украинской металлопродукции, в основном с металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе на общую сумму более $166 млн.
Кроме того, удалось обнаружить еще 28 тыс. тонн стальной продукции, погруженной на суда, и почти 200 тыс. тонн металла в порту, который Россия может вывезти в любой момент.
— Кража национального имущества была ключевым компонентом российской военной стратегии на протяжении почти столетия. Но грабеж Украины уникален по своему размаху и тактике. Российские военные используют методы, адаптированные из синдикатов организованной преступности, а также тактику, которую они использовали после вторжения СССР в Афганистан в 1979 году, и в войне против Чечни в 1990-х годах, — отмечается в исследовании.
По данным ISRP, в Чечне армия РФ конфисковала национальные и частные предприятия по переработке нефти и направляла нефть на собственные склады, а затем перепродавала на мировом рынке с помощью преступных синдикатов. То же самое сейчас происходит с украинским зерном и сталью.
В Чечне российские подразделения грабили и разрушали целые города. Муниципальное имущество просто вывозили. Один из вопиющих случаев — разрушение россиянами села Алхан-Юрт в 1999 году. Тогда русские солдаты в течение двух недель сожгли до 80% зданий, убивали мужчин и насиловали женщин и девушек.
— Эти ужасы нашли отражение в разрушении украинского города Буча, — отмечается в отчете.
Аналитики ISRP приводят данные агентства Human Rights Watch и BBC, согласно которым украденные в Чечне товары экспортировались при содействии преступных группировок в Дагестан, Турцию и Грузию.
— Эта связь между организованной преступностью и государством является ключевым элементом российской военной стратегии и осуществляется в Украине в невиданных ранее масштабах. Это все не может делаться без молчаливого согласия российского государства и санкционированной государством организованной преступности, — резюмируется в отчете ISRP.
ISRP — группа бывших правительственных чиновников США, экспертов по международной торговле, экспертов по национальной безопасности и аналитиков, обеспокоенных непосредственными и долгосрочными последствиями хищения Россией украинских активов.