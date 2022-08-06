Руководит подразделением РФ в Энергодаре: экс-жена и дети российского командира живут в Украине
Фото: Факты ICTV
Бывшая жена, сын и дочь идентифицированного российского командира, руководящего подразделением армии РФ во временно оккупированном Энергодаре, до сих пор живут в Украине.
Об этом заявил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Российский полковник Клименко Вадим Владимирович дает задачу для одного из подразделений оккупационных войск.
Он родился 30 сентября 1970 года в пгт Просяна (Днепропетровская область). В ряды российской армии Клименко попал не в 2014 году, а гораздо раньше.
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В частности, в 1999 году он отличился на войне в Чечне как убийца мирного населения. У командира есть звание “героя России”, сообщил Братчук.