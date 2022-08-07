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Факты / Украина

Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации в ОРДЛО — разведка

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации в ОРДЛО — разведка
Фото: Depositphotos

С 1 августа на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей началась новая волна принудительной мобилизации для комплектования подразделений мобилизационного резерва захватчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Россияне отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, у которых была отсрочка.

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

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По информации разведки, в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

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Главное управление разведки подчеркнуло, что тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, которые без объяснений забирают мужчин в военкомат.

Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время уже мобилизованные мужчины ОРДЛО недовольны ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу.

В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным — амуницию образца 1941 — 1945 годов.

Источник: ГУР
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