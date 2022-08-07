Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации в ОРДЛО — разведка

Август, 07 в 10:50

С 1 августа на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей началась новая волна принудительной мобилизации для комплектования подразделений мобилизационного резерва захватчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Россияне отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, у которых была отсрочка.

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

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По информации разведки, в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

Главное управление разведки подчеркнуло, что тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, которые без объяснений забирают мужчин в военкомат.

Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время уже мобилизованные мужчины ОРДЛО недовольны ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу.

В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным — амуницию образца 1941 — 1945 годов.