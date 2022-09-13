Сентябрь, 13 в 19:58

После контрнаступления ВСУ в Харьковской области можно говорить, что война в Украине достигла переломного момента, на который в Москве реагируют призывами к более тотальному, беспощадному и жестокому подавлению украинцев.

Об этом в польской газете Wyborcza написал журналист и эксперт по России Вацлав Радзивинович.

Он отмечает, что в последние дни — параллельно с сообщениями об эффективном украинском контрнаступлении — заговорили о “восстании депутатов”, то есть о демарше политиков из Москвы и Санкт-Петербурга к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отречься от своей должности.

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— Жест 24 депутатов районных советов двух крупнейших городов России действительно благороден и очень смел. Но это значение лишь символическое. Подписавшие обращения не являются депутатами и не заседают в Московской Думе или Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Таких людей в Российской Федерации 77 500 человек, и обязательно среди них есть люди с открытым сознанием и оппозиционными взглядами, — пишет журналист.

Радзивинович добавляет, что после такого жеста со стороны членов городских парламентов Путин может спокойно посадить их на годы за “дискредитацию” российской армии.

Журналист считает, что в отличие от муниципальных депутатов Владимиру Путину “приходится считаться с другими критиками”, которые являются куда более многочисленными, громкими и, благодаря общественной поддержке и влиятельным покровителям, неприкасаемыми.

— К ним относится, например, Александр Дугин, который еще в 2014 году кричал, что украинцев надо “убивать, убивать и убивать”. Не далее как вчера люди, подобные ему, критиковали Путина и его генералов за отсутствие решительности, “мягкость” по отношению к врагу, — пишет Радзивинович.

Он напомнил, что начиная с 10 сентября кремлевская пропаганда перестала скрывать, что украинская армия наступает и что Россия получает серьезные удары на фронте.

Как один из примеров он привел российского специалиста по планированию фронтовых операций, полковника Михаила Ходаренка, который в пропагандистской программе “60 минут” на кремлевском телеканале Россия 1 подтвердил, что наступление на Донбассе продолжается, и — чтобы остановить украинское наступление — российской армии еще предстоит построить линию обороны где-то в глубоком тылу и заново собрать там все необходимое для ведения эффективных боевых действий.

— Пропагандистское повествование резко изменилось. До сих пор эксперты из телевизора и Кремля говорили, что Россия атакует только “военные цели” в Украине, а если ракеты попадали в школу, больницу или жилой дом, они объясняли это тем, что там размещены “неонацисты”. Теперь они возмущенно спрашивают, почему во враждебной (для России, — Ред.) стране железная дорога, энергосистема, водоснабжение, мосты все еще на месте, правительственный квартал в Киеве все еще цел, — пишет Радзивинович.

Журналист обратил внимание, что в России все чаще начали призывать военное руководство “наконец-то снять шелковые перчатки” и забыть о “гуманитарных способах ведения войны”.

Польский эксперт по России отметил и другую кремлевскую пропагандистку — Ольгу Скабееву. Будучи ведущей программы “60 минут”, когда гости ее эфира в течение трех часов требовали развязывания тотальной войны, безжалостного уничтожения “критической инфраструктуры” и “живой силы” противника, подвела итог своей программе криком: “Россия требует жесткой, суровой войны!”.

— Шокированный промахами “наименее второй” армии мира, Кремль берет на вооружение аргументы таких крайних ястребов, как Игорь Стрелков по кличке Гиркин, который, пользуясь покровительством Федеральной службы безопасности, конкурирующей с армией, давно и безнаказанно высмеивает неуклюжих командиров, постоянно называет министра обороны Сергея Шойгу “картонным маршалом”, требует провести всеобщую мобилизацию и переключить экономику страны на войну, — отмечает польский эксперт.

По его словам, Владимир Путин, как бы его ни впечатлил крах украинского фронта, не пойдет на компромисс, потому что это будет означать его конец.

— Возможно, под давлением не каких-то либералов или недовольных олигархов, а именно ястребов, он сменит старого Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова (обоим по 67 лет) на более молодых генералов — таких, как те, что плели кружева при аннексии Крыма. И он будет с надеждой смотреть на зиму, — отмечает Радзивинович.

По его мнению, к зиме, по расчетам Москвы, “разрушенная воздушными налетами, замерзающая, дезорганизованная Украина” станет намного слабее.

Радзивинович добавил, что у России остается много фугасных бомб и бомбардировщиков, которыми РФ все еще “способна превратить Киев или Сумы в Дрезден февраля 1945 года”, и именно такую жестокость может позволить себе воинственный Владимир Путин.

При этом Кремль также очень рассчитывает на восстание западных стран, которые, лишившись российского газа, как ожидается, заставят свои правительства прекратить помогать украинским властям этой зимой, резюмирует польский эксперт.