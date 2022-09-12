Сентябрь, 12 в 15:06

Вооруженным силам Украины во время контрнаступления на прошлой неделе удалось освободить больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля.

Что пишут западные СМИ об успехах ВСУ в Харьковской области и как изменится ситуация на фронте в ближайшее время.

Британское издание The Guardian пишет, что молниеносный прорыв к юго-востоку от Харькова показал, что ВСУ могут динамично использовать военную обстановку в свою пользу, открывая перспективу дальнейших значительных успехов до наступления зимы.

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Кремль перебросил тысячи своих лучших боевых частей на Херсон, чтобы остановить украинское наступление. И теперь сектор юго-восточнее Харькова оказался слабо защищенным. Украина за последнюю неделю или даже больше сосредоточила свои силы на севере, а этот момент катастрофически упустила российская военная разведка.

Украинские силы сначала окружили Балаклею, в 92 км к юго-востоку от Харькова, затем продвинулись на север, чтобы выйти к реке Оскол — к югу от железнодорожного узла Купянск, после чего вошли в город. Это отрезало Изюм и побудило оккупантов покинуть город, захваченный в конце марта.

Отмечается, что успех Украины был достигнут за счет танков и пехоты, а противник был ослаблен ударами дальнобойной артиллерии, возможно американской или европейской.

Кремль думал, что беспрерывное применение тяжелой артиллерии — от 15 тыс. до 20 тыс. снарядов в день — поможет армии РФ продвигаться на запад. Но как видно, месяцы в войне на истощение принесли России ограниченные победы, например, Северодонецк. А вот Бахмут так и не удалось захватить.

Вооруженные силы РФ постепенно сокращаются, сейчас около 100 тыс. солдат, которые должны наступать и обороняться на более 1 300 км украинского фронта. Также РФ не может на полную использовать свою авиацию. Но Москва отказывается признавать какие-либо неудачи.

Но также неясно, насколько долго и далеко Украина сможет поддерживать свое контрнаступление. Западные разведданные, тяжелое вооружение, несомненно, помогают украинцам, но слишком далекое продвижение вперед может нести риски.

Украина может атаковать линии снабжения РФ в северной части Луганской области. Потеря Россией Изюма также открывает ВСУ возможность для возвращения территорий на Донбассе, например, начиная с направления на Лисичанск.

Стремительное контрнаступление Украины вынудило российские войска к поспешному отступлению из ключевых стратегических районов в северо-восточной части Харьковской области, пишет американское издание The Washington Post.

Но в Минобороны РФ отступление решили назвать перегруппировкой и переброской сил в сторону Донецка на юге “для достижения целей специальной военной операции”.

По данным издания, ошеломляющий разгром российских войск в результате молниеносного контрнаступления в Харьковской области сам по себе не свидетельствует о сдвиге в войне в пользу Украины. Под российской оккупацией по-прежнему довольно обширная территория, включая города Мариуполь, Мелитополь и Херсон.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна еще далека от победы.

Украинские войска на северо-востоке за несколько дней проходили через десятки городов и сел, иногда продвигаясь на 30-40 миль за один день, чего Россия не достигала с первых дней масштабного вторжения.

По мнению военных экспертов, у Украины есть потенциал как минимум изменить ход войны.

Американский телеканал CNN называет ошеломляющими изменения на поле боя на Востоке Украины. ВСУ удалось не только прорвать линии российской обороны, но и отвоевать более 3 тыс. кв. км территории.

На всей территории Харьковской области российские подразделения были плохо организованы и оснащены, и многие из них даже не оказывали сопротивления. Неудачи и беспорядочное отступление российской армии на восток значительно усложнили достижение новых целей Путина по захвату всей Луганской и Донецкой областей.

Довольно длительный период украинские официальные лица заявляли о неизбежности наступления, но не там, где оно произошло на самом деле. Было много шума о контрнаступлении в Херсонской области. Об этом даже говорили официальные лица США.

И вот для того, чтобы отбить возможную контратаку ВСУ на Херсонском направлении, российское командование перебросило в регион до 10 тыс. человек, тем самым ослабив Харьковскую область. Для защиты в Харьковской области оставили боевиков “ДНР/ЛНР” и подразделения Росгвардии.

ВСУ первоначально атаковали самое слабое место в российской обороне — район, контролируемый сепаратистами “ЛНР” с подразделениями Росгвардии в тылу. И на такие силы штурмом пошли бронетанковые группы ВСУ.

Британская телерадиокомпания BBC сообщает, что во время контратаки в Харьковской области украинские силы превосходили российские в соотношении 8 к 1.

Украинская армия только за последние 24 часа вернула себе 20 сел в ходе продолжающегося контрнаступления. Также сообщается, что ВСУ взяли под контроль около 500 кв. км в Херсонской области.

Представители Министерства обороны Великобритании говорят, что успехи украинской армии будут иметь значительные последствия для общего плана действий России.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас приоритетом является закрепление на освобожденных территориях.

Подытожим. Моральный дух в Украине остается высоким, а ее политические цели — вернуть себе всю территорию, потребовать репараций от России и обеспечить созыв трибунала по военным преступлениям, совершенным российской армией и командованием.