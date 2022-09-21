Сентябрь, 20 в 22:34

Сегодня, 20 сентября, Госдума РФ внесла в Уголовный кодекс понятия мобилизация и военное время, а также приняла поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.

Кроме того, боевики “Л/ДНР” и коллаборанты в Херсонской области объявили о проведении псевдореферендумов по присоединению к составу РФ. Фейковые плебисциты назначили на период с 23 по 27 сентября.

О намерении провести 23-27 сентября референдум объявили гауляйтеры оккупированной части Запорожской области.

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Впоследствии стало известно об обращении Владимира Путина по поводу проведения этих “референдумов”. СМИ пишут, что российский президент намерен объявить всеобщую мобилизацию. Прямую трансляцию запланировали на 20:00, однако несколько раз переносили, а затем вообще отменили.

Но граждане России, по-видимому, испугались, что их заберут на войну. Они начали активно в интернете искать, как уехать из России и как избежать мобилизации.

Так, в Google Trends (показывает запросы в настоящее время на определенной территории) за сегодня резко выросли поисковые запросы — как уехать из России и…

… отсрочка от армии.

Также в последние 24 часа россияне очень активно искали информацию: как избежать мобилизации в России и как откосить от мобилизации.

А еще граждан РФ очень интересует, как бежать в Казахстан.