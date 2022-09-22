Сентябрь, 22 в 13:24

Во время записи обращения о мобилизации к РФ президенту Владимиру Путину стало плохо. Ему пришлось вызывать врачей, поскольку он начал сильно кашлять.

Об этом сообщило издание Dailymail.

По их данным, Путин страдал сильным кашлем и болями в груди. Именно поэтому его обращение было отложено на 13 часов.

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Издание сослалось на Telegram-канал General SVR, который, как считается, управляется инсайдером из Кремля. В сообщении говорится, что речь российского диктатора пришлось перезаписывать несколько раз, поскольку ему все время становилось плохо.

Кроме того, есть версия, что Путин якобы симулировал плохое самочувствие, чтобы перенести съемки. Ему потребовалось дополнительное время на то, чтобы обдумать содержание своего обращения.

— Люди близкие президенту знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых, — отметили в сообщении.

Российские СМИ анонсировали выступление Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в 20:00 20 сентября. Затем трансляция была перенесена на 21:00. Путин выступил 21 сентября.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявлял, что нет никаких разведывательных данных о том, что у президента РФ проблемы со здоровьем.