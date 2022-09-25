Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Росія

РФ может использовать мобилизацию для усиления Росгвардии – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ может использовать мобилизацию для усиления Росгвардии – разведка Британии
Фото: Depositphotos

РФ может использовать частичную мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

О высокой вероятности того, что Россия пойдет на такой шаг, разведка Минобороны Великобритании сообщила 25 сентября.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что к пополнению рядов Росгвардии еще в день объявления частичной мобилизации 21 сентября призвал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас смотрят

– Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в обеспечении боевых действий, так и безопасности тыла в Украине, а сейчас способствуют проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях, – отмечают британские разведчики.

В Минобороны Великобритании напомнили, что подразделения, предназначенные для выполнения задач внутренней безопасности, в частности для обеспечения непрерывности режима Путина, были особенно плохо подготовлены к интенсивным боям в Украине.

Особое напряжение, добавляют в британской разведке, Росгвардия испытывает сейчас, когда необходимо подавить нарастающее в России инакомыслие, а также выполнять оперативные задачи в Украине.

Поэтому есть реальная возможность, что частичную мобилизацию используют для усиления Росгвардии живой силой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Засекреченный пункт указа Путина о мобилизации позволит призвать миллион россиян - СМИ

Источник: Ministry of Defence
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка