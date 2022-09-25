Сентябрь, 25 в 10:42

РФ может использовать частичную мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

О высокой вероятности того, что Россия пойдет на такой шаг, разведка Минобороны Великобритании сообщила 25 сентября.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что к пополнению рядов Росгвардии еще в день объявления частичной мобилизации 21 сентября призвал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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– Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в обеспечении боевых действий, так и безопасности тыла в Украине, а сейчас способствуют проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях, – отмечают британские разведчики.

В Минобороны Великобритании напомнили, что подразделения, предназначенные для выполнения задач внутренней безопасности, в частности для обеспечения непрерывности режима Путина, были особенно плохо подготовлены к интенсивным боям в Украине.

Особое напряжение, добавляют в британской разведке, Росгвардия испытывает сейчас, когда необходимо подавить нарастающее в России инакомыслие, а также выполнять оперативные задачи в Украине.

Поэтому есть реальная возможность, что частичную мобилизацию используют для усиления Росгвардии живой силой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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