Октябрь, 01 в 12:21

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на то, что президент РФ Владимир Путин во время своей речи 30 сентября избежал прямых угроз об использовании ядерного оружия, которые бы, скорее всего, предшествовали его применению.

В ISW отметили, что в словах главы Кремля было лишь несколько общих ссылок на использование ядерного оружия, перекликающихся с его речью 21 сентября.

– Президент России Владимир Путин открыто не угрожал немедленной ядерной атакой, чтобы остановить украинское контрнаступление, и прямо не формулировал никаких новых красных линий, когда объявлял об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, – отмечают специалисты Института изучения войны.

Владимир Путин намекнул на готовность использовать “все доступные средства” для защиты территории, на которую претендует РФ.

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По мнению экспертов, призыв Путина к переговорам и неочевидные ядерные угрозы направлены как против Украины, так и против Запада.

– Глава Кремля, вероятно, неправильно оценивает, что его умение держать ядерную грань заставит Соединенные Штаты и их союзников надавить на Украину, чтобы начать переговоры, – отмечают в Институте изучения войны.

В то же время, в ISW добавляют, что не могут предсказать, когда Путин решит применить ядерное оружие, хотя объявленные Путиным красные линии за время войны были пересечены уже несколько раз и не обусловили никакой ядерной эскалации со стороны России.

В Институте изучения войны уверены: президенту РФ, чтобы достичь желаемого оперативного эффекта – заморозить линию фронта и прекратить украинское контрнаступление, вероятно, понадобится применить для ударов по Украине несколько тактических ядерных боеприпасов.

– Но оперативный эффект должен превысить потенциально очень высокую стоимость возможного возмездия НАТО, – добавляют в ISW.

Специалисты предполагают, что гипотетически Путин может попытаться осуществить ядерный террористический удар по одному или нескольким крупным украинским городам или критической инфраструктуре в надежде заставить Украину сдаться или заставить Запад прекратить помогать ВСУ.

– Однако такие атаки вряд ли заставят Украину или Запад сдаться, и это будет огромным риском, на который Путин не решался идти, – утверждают в ISW.

Таким образом, отмечают специалисты, применение ядерного оружия Россией было бы большой спекуляцией для достижения ограниченных преимуществ, не отвечающих заявленным Путиным военным целям.

В лучшем случае, считают в ISW, применение ядерного оружия Россией заморозит линии фронта на их нынешних позициях и позволит Кремлю сохранить свою оккупированную территорию в Украине.

– Чем больше уверенность Путина, что использование ядерного оружия не будет иметь решающих последствий, а лишь станет прямым привлечением Запада к войне, тем меньше вероятность того, что он нанесет ядерный удар, – заключают аналитики Института изучения войны.

Напомним, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин, объявляя об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, заявил, что РФ будет защищать “свои” земли всеми имеющимися средствами.

Хотя еще во время обращения 21 сентября прямо угрожал применить ядерное оружие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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