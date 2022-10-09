Октябрь, 09 в 8:39

Кремль продолжает делать из министерства обороны России козла отпущения за взрыв на Крымском мосту и другие неудачи российских военных, чтобы снять с президента Владимира Путина вину.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Официального комментария минобороны РФ по поводу взрыва на мосту не было. Возможно Кремль потребовал от оборонного ведомства хранить молчание.

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Российское оппозиционное издание Медуза сообщило, что Кремль разослал российским СМИ руководство о том, как нужно освещать инцидент на мосту: преуменьшить серьезность повреждений моста.

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна начать наносить удары по важнейшей инфраструктуре Украины вместо того, чтобы прислушиваться к обещаниям минобороны России.

Националистические российские блоггеры разразились критикой в адрес Путина из-за моста. Один из военных экспертов предупредил, что если Путин не предпримет ответных действий, это будет принято за слабость самого президента.

Еще один блоггер отметил, что со стороны Кремля довольно лицемерно призывать россиян сплотиться вокруг Путина, если президент не в состоянии комментировать важные события, такие как потопление Москвы, обмен пленными, в том числе защитников Азовстали, или отступление с харьковской линии фронта.

Другие критиковали молчание замглавы совета безопасности России Дмитрия Медведева, ведь тот ранее не раз говорит, что любые обстрелы Керченского моста будут считаться красными линиями.