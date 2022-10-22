Октябрь, 21 в 21:57

Недавно российский командующий оккупационных сил РФ в Украине Сергей Суровикин дал интервью, в котором заявил, что “ситуация со спецоперацией напряженная”, и что возможны “непростые решения” вокруг Херсона.

Австралийский военный эксперт, генерал армии Австралии в отставке Мик Райан проанализировал действия Суровикина и дал прогноз касательно того, чего можно ожидать от российского командующего.

По мнению эксперта, Суровикин четко понимает политический замысел своей кампании. Как сам российский командующий сказал в интервью, его желаемый результат — “чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным России государством”.

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— Независимо от того, возможно это или нет с нашей точки зрения, таковы его маршевые приказы от Путина. Таков желаемый политический результат, — пишет эксперт.

Мик Райан задается вопросом, какую военную кампанию может провести Суровикин для достижения заданной цели.

— За последние две недели мы уже видели зачатки его мышления. Во-первых, он стремится уничтожить волю украинского народа. Как офицер ВВС, очевидно, он поддался теории о том, что население можно сломить воздушной атакой. В то время как участившиеся за последние две недели атаки укрепляют базу поддержки Путина внутри страны, особенно сторонников жесткой линии, Суровикин преследует другие цели, — констатирует эксперт.

3/ Whether this is possible or not from our perspective, these are his marching orders from Putin. https://t.co/9z1ntZxl26 — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 21, 2022

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Генерал в отставке указывает, что нанося удары по энергетической и водоснабжающей инфраструктуре, Суровикин явно нацелен на то, чтобы сломить волю украинского народа зимой. Использование иранских беспилотников также направлено на устрашение гражданского населения.

По словам Райана, к подобным действиям российский командующий прибегал в Сирии, где терроризирование гражданского населения с целью сломить его волю к сопротивлению было основной частью методички сирийского режима, что было полностью поддержано российскими военными.

Еще одно последствие российских атак с воздуха — реакция среди тех, кто хочет инвестировать в Украину, подчеркивает эксперт.

— Какой бы стойкой ни была украинская оборона, их страна по-прежнему нуждается в большом количестве иностранного капитала для восстановления домов, предприятий и инфраструктуры, — отмечает он.

Наконец, Райан говорит, что стремление России сломить волю украинского народа теперь выразилось в объявлении военного положения в областях, аннексированных Россией.

Однако хотя эти действия и были направлены на подавление воли украинского народа, эксперт пытается определить, что Суровикин может еще сделать для выполнения задания Путина.

— Очевидно, что ему необходимо переосмыслить свою военную кампанию. У него есть определенная гибкость, но основы любой будущей российской военной кампании уже заложены действиями его предшественников. Предшественники Суровикина завещали ему уже захваченные территории на юге и востоке. Кроме того, в его распоряжении сейчас находится полевая армия, которая очень устала, имеет проблемы с моральным духом и постоянно теряет личный состав и лучшую технику, — пишет отставной австралийский генерал.

Кроме того, Райан указывает, что российская армия, которая потерпела поражение в Киевской и Харьковской областях, продолжает проигрывать в северных частях Луганской и Херсонской областей. При этом из успехов оккупантов можно отметить удержание позиций под Запорожьем и очень небольшое продвижение в Донецкой области.

— Единственная часть российской армии, которая в настоящее время проводит наступательные операции, это наемники Вагнера. Это обусловлено как тактическими, так и политическими причинами, — поясняет эксперт.

Мик Райан указывает, что хотя российская армия и пополняется за счет мобилизации, которая, как заявил Путин, скоро завершится, пополнение рядов российских военнослужащих сопровождается мобилизацией государственных и экономических ресурсов для войны.

— Независимо от количества мобилизованных войск, лучшее, на что может надеяться Суровикин, это то, что они окажут “стабилизирующее” влияние. Это означает, что они будут использоваться для затыкания дыр в существующей российской схеме обороны на востоке и юге. Они являются человеческими ограничителями скорости, — пишет эксперт.

Бывший австралийский генерал уверен, что восстановление наступательной мощи России в войне против Украины займет время.

— Сейчас в распоряжении Суровикина практически нет ресурсов для проведения крупных наступательных наземных операций по защите аннексированных областей. Это ключевая причина, по которой он, вероятно, будет полагаться на воздушные атаки в ближайшие месяцы, — допускает эксперт.

По оценке Мика Райана, учитывая все вышеописанное, от Суровикина можно ожидать проведения следующей военной кампании в ближайшие месяцы:

Во-первых, он будет продолжать свою кампанию, направленную против украинской инфраструктуры и воли украинского народа (несмотря на отсутствие исторических примеров успешного проведения такой кампании).

Во-вторых, Суровикин выберет территорию, которую нужно будет защищать зимой, и ту, которую придется уступить, чтобы сохранить свои силы и сконцентрировать их для защиты ключевых территорий в период с настоящего времени до весны 2023 года.

— Он уже начал формировать представление об этом (отступлении. — Ред.) касательно Херсона, — констатирует эксперт.

В-третьих, российский командующий будет обеспечивать оборону ключевых путей снабжения и строить более устойчивую и труднодоступную логистическую сеть.

— Это, вероятно, будет сопровождаться наращиванием запасов для будущих наступательных операций, — прогнозирует генерал.

В-четвертых, он уже планирует цели своей кампании 2023 года, включая применение любых новых наземных сил, которые могут появиться в следующем году. Эксперт отмечает, что хотя тактическая разведка у россиян показала себя как “не очень хорошая”, оккупанты будут проводить разведку для поддержки планирования на 2023 год.

В-пятых, Суровикин должен соответствовать политическим намерениям России затянуть войну на как можно более долгий срок.

— Путин явно считает, что Запад в конце концов утратит интерес к войне и поддержке Украины. Хотя это еще предстоит доказать, он, похоже, убежден, что это вполне возможно, — пишет эксперт.

Мик Райан заключает, что несмотря на жестокое и весьма сомнительное прошлое Суровикина, разумно предположить, что он является компетентным и хитрым организатором и руководителем военной кампании. И западным странам, несмотря на неудачи России, не стоит недооценивать противника.

Фото: Mick Rayan, AM

Источник: Mick Rayan, AM