Недавно российский командующий оккупационных сил РФ в Украине Сергей Суровикин дал интервью, в котором заявил, что “ситуация со спецоперацией напряженная”, и что возможны “непростые решения” вокруг Херсона.

Австралийский военный эксперт, генерал армии Австралии в отставке Мик Райан проанализировал действия Суровикина и дал прогноз касательно того, чего можно ожидать от российского командующего.

По мнению эксперта, Суровикин четко понимает политический замысел своей кампании. Как сам российский командующий сказал в интервью, его желаемый результат — “чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественным России государством”.

Мик Райан задается вопросом, какую военную кампанию может провести Суровикин для достижения заданной цели.

