Что кроется за заявлениями Суровикина и принудительной депортацией людей из Херсона

Октябрь, 19 в 17:33

В Херсонской области оккупанты на семь дней закрывают въезд в область для гражданских, а главарь российских коллаборантов Владимир Сальдо заявил, что все оккупационные “органы власти” переезжают на левый берег Днепра.

Ранее он также заявил, что до 60 тыс. жителей Херсонской области будут перемещены в Россию или на левый берег, вероятно, принудительно.

19 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о введении “военного положения” на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на Херсонщине.

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Аналитики опасаются, что это может стать очередной попыткой со стороны россиян легитимизировать новые военные преступления, пытаясь избежать разгрома в Херсонской области.

Факты ICTV собрали все, что известно о ситуации в Херсонской области.

Что известно об “эвакуации”, объявленной Сальдо, и заявлении Суровикина?

Вечером 18 октября пропагандистские СМИ РФ распространили интервью генерала Сергея Суровикина, которого в начале октября назначили командующим войсками РФ в войне против Украины.

В интервью Суровикин назвал обстановку “в зоне проведения специальной военной операции” напряженной. Также он призвал главаря коллаборантов в Херсонской области Сальдо “организовать возможность выезда жителей региона” в Россию, якобы “для отдыха или обучения”.

Этим он де-факто анонсировал депортацию жителей Херсона и области в РФ. В частности, он сказал, что российская армия “обеспечит выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения”.

Суровикин заявил, что “дальнейшие планы и действия (армии РФ, — Ред.) в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации”. Не обошлось в интервью и без пропагандистских страшилок и обвинений Украины в якобы “подготовке массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС и нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей”.

В то же время контрнаступление ВСУ в Харьковской и Донецкой областях (включая освобождение Лимана, Изюма, Балаклеи) показало, что украинская армия, в отличие от российской, не наносит “ударов без разбора целей” при вытеснении оккупантов из украинских городов.

Почти одновременно с выходом интервью Суровикина кремлевский приспешник Сальдо объявил о депортации жителей четырех районов Херсонской области (Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского) на левый берег Днепра.

Он это объяснил тем, что Украина “накапливает силы для широкомасштабного наступления” и якобы, что существует “опасность затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС”. Также марионеточные “власти” в Херсоне начали рассылать жителям города СМС с просьбами уехать. С таким же заявлением выступил и херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Какая реакция Украины?

Руководитель ОП Андрей Ермак назвал принудительную эвакуацию “примитивной тактикой” и заявил, что ВСУ не обстреливают украинские города.

— Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией, — заявил он в Telegram.

Он отметил, что российская пропаганда не сработает.

Со схожим обращением выступил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который сказал, что украинцам следует скептически относиться к российским заявлениям о продвижении войск ВСУ в херсонском направлении.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание, что заявления Суровикина, Сальдо и Стремоусова совпали с волной намеков на якобы отступление из Херсона в российских провоенных каналах.

Он также отметил, что нигде в официальных источниках не нашел подтверждения фразы командующего.

— Помним о том, чему учил Сунь Цзы, сказавший, что война — это искусство лжи, — добавил журналист.

Глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсона и области игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты.

— Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как живой щит. Не разрешайте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми! – предупредил Янушевич.

Он подчеркнул, что ВСУ не уничтожают украинские города и села.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что своими заявлениями Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины.

Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022

Что могут означать подобные заявления?

Расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что заявления Суровикина были назначены для того, чтобы подготовить общественное мнение в России “к сдаче Херсона”.

For those who missed it: Gen. Surovikin is preparing Russian public opinion for the surrender of Kherson. Excuses, inter alia: “Kyiv may use banned weapons, we can’t afford to expose the population to that…hard decisions must be made…” — Christo Grozev (@christogrozev) October 18, 2022

В то же время, военный эксперт Олег Жданов в интервью Фактам ICTV сказал, что россияне так просто Херсон не оставят.

— Они будут максимально оттягивать этот момент, когда покинут Херсон. Почему? Есть политическая воля Путина, отдавшего приказ. Это неофициальная информация, но из некоторых источников мы знаем, что будто бы отдан приказ “ни шагу приказ”.

Он отметил, что плацдарм на правом берегу Днепра стратегический, поскольку обеспечивает жизнедеятельность всего левого берега вдоль Днепра.

— Я думаю, что они будут там противиться последней возможности. Без нашего давления, без нанесения с нашей стороны огневого поражения они не уйдут из Херсона.

Редактор отдела России в журнале The Economist Аркадий Островский расценил слова Суровикина как “зловещие”.

— Суровикин собирается уйти и в отместку затопить Херсон? – пишет он.

Surovikin warns of “difficult decisions” over Kherson as pressure builds up. Russia appointed officials say they will evacuate people while also “warning” that Ukraine is about to hit Kakhovka dam. ominous. Is Surovikin about to pull out and flood Kherson as retribution? — Arkady Ostrovsky (@ArkadyOstrovsky) October 18, 2022

Британская The Guardian пишет, что заявления Суровикина, на первый взгляд, знаменуют собой редкий случай признания трудностей, с которыми сталкиваются российские войска.

— Однако пока неясно, намекал ли Суровикин — безжалостный генерал и нынешний руководитель военными действиями (армии РФ, — Ред.) — на предстоящий уход россиян из Херсона или новую серию ударов с воздуха.

Международные аналитики на фоне туманных заявлений российского командования предполагают, что ВСУ перешли к масштабным действиям в Херсонской области.

— Если украинцы объявляют информационную блокаду, что-то происходит. Они всегда делали так раньше, когда шли большие наступательные действия, – сказал в комментарии Sky экс-гендиректор британского Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

Он предположил, что самые активные события разворачиваются на линии фронта между Миловым (Бериславский район Херсонской области) и Снигиревкой (город севернее Херсона, граница Николаевской и Херсонской областей).