Что кроется за заявлениями Суровикина и принудительной депортацией людей из Херсона

В Херсонской области оккупанты на семь дней закрывают въезд в область для гражданских, а главарь российских коллаборантов Владимир Сальдо заявил, что все оккупационные “органы власти” переезжают на левый берег Днепра.

Ранее он также заявил, что до 60 тыс. жителей Херсонской области будут перемещены в Россию или на левый берег, вероятно, принудительно.

19 октября российский диктатор Владимир Путин объявил о введении “военного положения” на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на Херсонщине.

Аналитики опасаются, что это может стать очередной попыткой со стороны россиян легитимизировать новые военные преступления, пытаясь избежать разгрома в Херсонской области.

Факты ICTV собрали все, что известно о ситуации в Херсонской области.

Вечером 18 октября пропагандистские СМИ РФ распространили интервью генерала Сергея Суровикина, которого в начале октября назначили командующим войсками РФ в войне против Украины.

В интервью Суровикин назвал обстановку “в зоне проведения специальной военной операции” напряженной. Также он призвал главаря коллаборантов в Херсонской области Сальдо “организовать возможность выезда жителей региона” в Россию, якобы “для отдыха или обучения”.

Этим он де-факто анонсировал депортацию жителей Херсона и области в РФ. В частности, он сказал, что российская армия “обеспечит выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения”.

Суровикин заявил, что “дальнейшие планы и действия (армии РФ, — Ред.) в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации”. Не обошлось в интервью и без пропагандистских страшилок и обвинений Украины в якобы “подготовке массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС и нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей”.

В то же время контрнаступление ВСУ в Харьковской и Донецкой областях (включая освобождение Лимана, Изюма, Балаклеи) показало, что украинская армия, в отличие от российской, не наносит “ударов без разбора целей” при вытеснении оккупантов из украинских городов.

Почти одновременно с выходом интервью Суровикина кремлевский приспешник Сальдо объявил о депортации жителей четырех районов Херсонской области (Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского) на левый берег Днепра.

Он это объяснил тем, что Украина “накапливает силы для широкомасштабного наступления” и якобы, что существует “опасность затопления территорий из-за планируемого разрушения плотины Каховской ГЭС”. Также марионеточные “власти” в Херсоне начали рассылать жителям города СМС с просьбами уехать. С таким же заявлением выступил и херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Руководитель ОП Андрей Ермак назвал принудительную эвакуацию “примитивной тактикой” и заявил, что ВСУ не обстреливают украинские города.

Он отметил, что российская пропаганда не сработает.

Со схожим обращением выступил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который сказал, что украинцам следует скептически относиться к российским заявлениям о продвижении войск ВСУ в херсонском направлении.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание, что заявления Суровикина, Сальдо и Стремоусова совпали с волной намеков на якобы отступление из Херсона в российских провоенных каналах.

Он также отметил, что нигде в официальных источниках не нашел подтверждения фразы командующего.

Глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсона и области игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты.

Он подчеркнул, что ВСУ не уничтожают украинские города и села.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что своими заявлениями Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, что заявления Суровикина были назначены для того, чтобы подготовить общественное мнение в России “к сдаче Херсона”.

For those who missed it: Gen. Surovikin is preparing Russian public opinion for the surrender of Kherson. Excuses, inter alia: “Kyiv may use banned weapons, we can’t afford to expose the population to that…hard decisions must be made…”

В то же время, военный эксперт Олег Жданов в интервью Фактам ICTV сказал, что россияне так просто Херсон не оставят.

Он отметил, что плацдарм на правом берегу Днепра стратегический, поскольку обеспечивает жизнедеятельность всего левого берега вдоль Днепра.

Редактор отдела России в журнале The Economist Аркадий Островский расценил слова Суровикина как “зловещие”.

Surovikin warns of “difficult decisions” over Kherson as pressure builds up. Russia appointed officials say they will evacuate people while also “warning” that Ukraine is about to hit Kakhovka dam. ominous. Is Surovikin about to pull out and flood Kherson as retribution?

— Arkady Ostrovsky (@ArkadyOstrovsky) October 18, 2022