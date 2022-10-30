Октябрь, 30 в 17:12

Североатлантический союз (НАТО) призывает Россию срочно возобновить действие зернового соглашения на фоне глобального продовольственного кризиса.

Об этом в воскресенье, 30 октября, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

— Президент Путин должен прекратить использование продуктов питания в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне с Украиной. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить соглашение, которое позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается, — подчеркнула Лунгеску.

По ее словам, зерновое соглашение, утвержденное в Турции, поддерживают все страны-члены Альянса.

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– Этот экспорт помог снизить цены на продовольствие во всем мире, – добавила она.

Напомним, что 29 октября Россия заявила о своем выходе из зернового соглашения якобы из-за “атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью БПЛА”.

Официальный Киев назвал выход Москвы из зерновой инициативы продовольственным шантажом, отметив, что РФ использует фальшивый повод.