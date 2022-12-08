Путин пообещал продолжить атаки на энергосистему Украины, несмотря на критику

Декабрь, 08 в 18:13

Президент России Владимир Путин заявил, что собирается продолжать атаки на энергосистемы Украины, несмотря на глобальную критику этих ударов, из-за чего миллионы людей остаются без электричества и воды зимой.

Об этом пишет The Guardian.

– Слишком много шума вокруг наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто это начал? – сказал Путин на церемонии награждения в Кремле.

Он отметил, что критика “не помешает нашим боевым задачам”.

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Российский диктатор представил удары как ответ на взрыв на московском мосту в аннексированный Крым и другие атаки, обвинив Киев во взрыве линий электропередач от Курской АЭС и в том, что он не подает воду в Донецк на востоке Украины.

– Не подача воды в город с населением более миллиона человек – это акт геноцида, – сказал Путин.

Он обвинил Запад в “полном молчании” по этому поводу и предвзятом отношении к России.

– Как только мы двигаемся и делаем что-то в ответ, шум и гам распространяются по всей вселенной, – утверждает президент РФ.

Напомним, Россию обвиняют в том, что ее атаки на энергетическую систему и инфраструктуру Украины являются военными преступлениями.