Декабрь, 13 в 9:27

В Кремле, очевидно, обеспокоены антивоенными настроениями в России.

Так в разведке Минобороны Великобритании объяснили отмену впервые за 10 лет традиционной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

– Пресс-конференция является важным событием в календаре общественных мероприятий главы Кремля и часто использовалась как возможность продемонстрировать якобы честность Путина, – отмечают в британской разведке.

Однако несмотря на то, что вопросы к главе Кремля, скорее всего, заранее проверяются, чиновников, очевидно, беспокоит, что на мероприятии, где будет присутствовать Путин, вдруг может начаться несанкционированное обсуждение “специальной военной операции”.

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Напомним, накануне в РФ подтвердили, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию.

Причины отмены ежегодного мероприятия спикер Кремля Дмитрий Песков не сообщил.

К слову, в прошлом году Путин выступал перед прессой более четырех часов.

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