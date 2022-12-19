Требуют большой подготовки: ВСУ проводят операции на территории РФ – ГУР
Украинские военные проводят операции на территории России. Для этого они используют разные средства.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
— Такие операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются, – сказал он.
Скибицкий подчеркнул, что целями ВСУ являются только военные объекты.
— Это объекты вооруженных сил РФ, с которых совершаются удары по Украине, в частности, логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат, — добавил представитель ГУР.
В последнее время в России часто вспыхивают пожары и раздаются взрывы. Так, в пятницу, 18 декабря, в Иркутской области РФ загорелась установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Сообщалось, что площадь пожара – около тысячи квадратных километров.
Ночью 15 декабря произошел пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области.