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Факты / Світ / Росія

Требуют большой подготовки: ВСУ проводят операции на территории РФ – ГУР

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные проводят операции на территории России. Для этого они используют разные средства.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

— Такие операции очень сложны и требуют серьезной подготовки, потому что российские военные объекты хорошо охраняются, – сказал он.

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Скибицкий подчеркнул, что целями ВСУ являются только военные объекты.

— Это объекты вооруженных сил РФ, с которых совершаются удары по Украине, в частности, логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат, — добавил представитель ГУР.

В последнее время в России часто вспыхивают пожары и раздаются взрывы. Так, в пятницу, 18 декабря, в Иркутской области РФ загорелась установка на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Сообщалось, что площадь пожара – около тысячи квадратных километров.

Ночью 15 декабря произошел пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области.

Источник: Bild
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