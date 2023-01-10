Январь, 10 в 14:06

В Москве снова вспыхнул пожар — огонь охватил 1 тыс. кв.м. Некоторые из СМИ пишут, что масштабы пожара достигают 2 тыс. кв.м.

На этот раз горят склады на северо-востоке российской столицы. На площади 500 кв.м обрушилась крыша.

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Официального подтверждения, а также информации о пострадавших пока нет. Не сообщается также, что именно стало причиной возгорания и что хранится на складах.

В России растет количество случаев пожаров. Так, в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил предприятие Беларусь-МТЗ.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что взрывы в РФ будут случаться все чаще. Это следствие нынешней политики страны-агрессора.

Фото: скрин с видео