Новое наступление РФ из Беларуси возможно не раньше конца 2023 года — аналитики ISW

Январь, 20 в 8:38

Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с руководством Беларуси, что может создавать условия для вероятного нового нападения на Украину, однако вряд ли это произойдет в ближайшие недели, прогнозируют аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, 19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко, стороны обсуждали неопределенное российско-белорусское “общее видение” относительно войны России в Украине.

По мнению экспертов ISW, наиболее опасный сценарий действий нового нападения в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность РФ в Беларуси.

Сейчас смотрят — Новый самый опасный сценарий нападения из Беларуси в конце 2023 года представляется более вероятным. Нет никаких признаков того, что российские войска в Беларуси имеют структуры командования и управления, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором украинская сторона предупреждала в конце 2022 года, — считают аналитики. Поэтому они прогнозируют, что более вероятно нападение в сентябре, учитывая то, что Россия и Беларусь планируют провести крупные учения Запад-2023 и Союзный щит-2023. Дополнительным аргументом они называют то, что к осени 2023 года РФ может завершить один или несколько дополнительных призывов. Читайте В США до сих пор не видят признаков того, что Беларусь готовится к вторжению в Украину Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

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