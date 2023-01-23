Повторное вторжение российских войск в Украину с территории Беларуси все же маловероятно.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения из Беларуси как очень низкий, тем не менее аналитики внимательно следят за этим направлением.

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Так, за последние 24 часа на территории Беларуси наблюдались значительные перемещения военных, но ничего такого существенного, о чем можно было бы сообщить.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что новое нападение России из Беларуси более вероятно в конце 2023 года.

Напомним, что и представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в настоящее время угрозы наступления РФ со стороны Беларуси нет и что разведка не наблюдает там группировку и готовность российских военных к проведению такой операции.