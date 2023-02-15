Путин уже на этой неделе может встретиться с Лукашенко
Президент России Владимир Путин может встретиться с главой Беларуси Александром Лукашенко уже на этой неделе.
Информацию о встрече президентов сообщил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.
Спикер решил не уточнять дату встречи, но на вопрос представителей СМИ, может ли это произойти в пятницу, 17 февраля, ответил утвердительно.
– Может, – лаконично ответил на уточняющий вопрос Дмитрий Песков. – Остальную информацию мы сообщим.
Встретиться в ближайшие два месяца Путин и Лукашенко договорились во время разговора 5 февраля.
Тогда белорусская сторона сообщила, что президенты определят дату встречи в ближайшее время.
Напомним, что президенты России и Беларуси встречались в конце декабря 2022 года.
Тогда они решили провести совместные военные учения после Нового года.
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