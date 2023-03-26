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Факты / Світ / Росія

Кремль взял Беларусь в ядерные заложники – Данилов

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это шаг к внутренней дестабилизации страны.

Об этом в своем Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что такими действиями Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

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– Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны, максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, – написал он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По данным Института изучения войны (ISW) Путин, вероятно, пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.

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