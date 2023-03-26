Кремль взял Беларусь в ядерные заложники – Данилов
Заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это шаг к внутренней дестабилизации страны.
Об этом в своем Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он отметил, что такими действиями Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.
– Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны, максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, – написал он.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
По данным Института изучения войны (ISW) Путин, вероятно, пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.