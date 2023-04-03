Были дважды разгромлены под Угледаром. Минобороны РФ пытается восстановить имидж бригады морской пехоты — британская разведка

Апрель, 03 в 10:25

Минобороны РФ осуществляет целенаправленную информационную операцию, чтобы восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом недавних неудач России в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Указано, что в течение марта мероприятия по восстановлению имиджа 155-й бригады морской пехоты включали:

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одни из самых подробных из когда-либо опубликованных российских видеозаписей боевых действий, снятых камерами на шлемах;

визит известного российского пропагандиста Владимира Соловьева;

публичные заявления о том, что формирование находится “в приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленной цели”;

фотографии, демонстрирующие, что данную бригаду переоснащают модифицированными танками.

Как указывает британская разведка, на самом деле, 155 бригаде, вероятно, предоставляли статус непригодной для ведения боевых действий по меньшей мере дважды за последние шесть месяцев из-за участия в тактически ошибочных лобовых атаках под Угледаром в Донецкой области.

— Попытки российского Минобороны восстановить имидж бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с высшим военным руководством России, — добавляют британцы.

Ранее в Генштабе сообщили, что воины Вооруженных сил Украины за минувшие сутки отбили более 70 атак врага на четырех направлениях.

Источник: Министерство обороны Великобритании