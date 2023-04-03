Апрель, 03 в 7:34

Убийство российского пропагандиста Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, является частью более крупной схемы эскалации внутрироссийских конфликтов с участием владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Татарский ранее в тот же день посетил другое мероприятие и все без происшествий. Поэтому создается впечатление, что нападение было намеренно совершено в помещении, принадлежащем Пригожину.

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В ISW считают, что ликвидация Татарского может быть предупреждением Пригожину, который все чаще критикует войну Кремля в Украине и даже косвенно сигнализирует о своем интересе к должности президента России.

Биография и поведение Татарского имеют сходство с Пригожиным, поскольку оба стали видными ультранационалистическими фигурами после того, как побывали в тюрьме и были помилованы.

Также российские чиновники могут использовать убийство Татарского для того, чтобы усилить цензуру в российском обществе, ставящее под сомнение ход войны.

ISW ранее сообщало о рейдах ФСБ в барах Москвы и Санкт-Петербурга, начатые на основании обвинений в том, что люди в этих барах собирались для оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины и вовлекали несовершеннолетних в так называемые антиобщественные действия.

Связанное с Вагнером движение Киберфронт Z уже несколько месяцев возглавляет дискуссии о войне в барах, принадлежащих Пригожину, и возможно, это громкое убийство оттолкнет людей от посещения подобных мероприятий.

Это нападение также может быть попыткой запугать других военных блогеров и военкоров, связанных с Вагнером.