Пауки поедают друг друга в банке: Подоляк о подрыве пропагандиста Татарского

Апрель, 02 в 20:56

Ликвидация коллаборантов в России приведет к необратимым процессам, которые могут развалить страну-агрессора изнутри.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос “Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?” в стране закрученных гаек было вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника, — написал Подоляк.

Он отметил, что в скором времени в РФ могут начаться смутные времена. Но, несмотря на это, Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.

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