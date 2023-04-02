Пауки поедают друг друга в банке: Подоляк о подрыве пропагандиста Татарского
Фото: Офис президента
Ликвидация коллаборантов в России приведет к необратимым процессам, которые могут развалить страну-агрессора изнутри.
Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
— В РФ начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос “Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?” в стране закрученных гаек было вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника, — написал Подоляк.
Он отметил, что в скором времени в РФ могут начаться смутные времена. Но, несмотря на это, Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.
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Напомним, что 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате чего много пострадавших, погиб пропагандист Владлен Татарский.